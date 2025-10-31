Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 13:37Полиция нашла сбежавших из нижегородского госучреждения подростков
31 октября 2025 13:30"Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6
31 октября 2025 13:11Экопункты продолжат работать в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 12:54Лекарство от ожирения стали тестировать на нижегородских подростках
31 октября 2025 12:45Нижегородцы смогут оплачивать проезд наличными до конца 2025 года
31 октября 2025 12:25Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде выполнено на 45%
31 октября 2025 12:05Полиция ищет шестерых подростков, сбежавших из госучреждения в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 11:58"Т Плюс" представила результаты модернизации Сормовской ТЭЦ
31 октября 2025 11:51В РПЦ создадут комиссию по делу епископа Филарета из Нижегородской епархии
31 октября 2025 11:37Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября
Общество

"Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

31 октября 2025 13:30 Общество
Ростелеком запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии «Электры» (дочерняя компания «Ростелекома»). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

На предприятии обеспечен полный цикл производства — монтаж электронных компонентов, конфигурация и установка ПО, калибровка Wi-Fi и GPON, тестирование, упаковка и отгрузка потребителям.

Новый флагманский роутер Wi-Fi 6 Electra F30AX оснащен чипсетом AX3000. Устройство работает в двух диапазонах частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала — устройство уже оснащено mesh-технологией.

Благодаря улучшенной защите от помех и увеличенному радиусу действия устройство «Ростелекома» дает преимущество в скорости до 45% в сравнении с устаревшими моделями (роутеров пятого поколения, а также шестого поколения с чипсетом AX1500). Это особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством домашних Wi-Fi-сетей. Интернет «Ростелекома» с таким роутером обеспечивает работу всех сервисов и устройств (а их в семье сегодня может быть не один десяток) на максимальной скорости.

Актуальность перехода на шестое поколение Wi-Fi постоянно растет: если еще несколько лет назад только треть устройств поддерживала данный стандарт, то в ближайшее время доля совместимого оборудования, на котором его преимущества будут очевидны, превысит 70%.

Новые роутеры оснащены интегральной схемой российского производства и работают на полностью отечественном ПО, разработанном «Электрой» для «Ростелекома», они максимально защищены от киберрисков.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Мы стараемся опережать требования наших интернет-пользователей к качеству услуг. Сегодня, когда количество домашних устройств с выходом в интернет может исчисляться десятками, запуск серийного производства роутеров нового поколения — логичный шаг. Оборудование, которое производит “Электра”, отвечает всем российским и мировым стандартам. Перед тем как предложить устройства клиентам, мы их тщательно испытали в нашем центре исследований и разработок. Роутеры Wi-Fi шестого поколения уже установлены первым клиентам и станут стандартом для домашнего интернета “Ростелекома”, закрывая растущие потребности пользователей на годы вперед».

Наталья Щеглова, генеральный директор «Электры»:

«Наше производство максимально автоматизировано и оптимизировано, вся продукция проходит строжайший контроль качества, благодаря чему мы уверены в том, что пользователи получают решения высшего стандарта. Мы в постоянном режиме работаем над модернизацией наших линий, в октябре установлено новое оборудование, которое позволило дополнительно масштабировать производство. Мы готовы к реализации новых масштабных проектов в сфере ИТ и телекома в партнерстве с “Ростелекомом”».

Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета «Ростелекома». Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней бесплатно. Настройку нового оборудования проводят специалисты компании.

Подключить домашний интернета от «Ростелекома» можно, оставив заявку на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных