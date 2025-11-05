Новый тренажер от ЛУКОЙЛа Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В зале адаптивной физкультуры клуба «Компас» при Кстовском Дворце детско-юношеского творчества появился новый эллиптический тренажер. Оборудование приобретено при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Он поможет детям и молодым людям с ОВЗ больше двигаться и укреплять здоровье. Для многих из них это не просто тренажёр, а возможность заниматься спортом, общаться и развиваться.

Зал адаптивной физкультуры в Кстове работает с 2014 года. Здесь под руководством специалистов занимаются более 50 детей и молодых людей от 5 до 38 лет. Занятия проводятся бесплатно.

«Этот тренажёр играет важнейшую роль в процессе реабилитации и поддержании физической активности наших детей. Он помогает укреплять мышцы ног, рук и спины, развивать координацию движений, а также улучшать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У наших воспитанников появилась возможность улучшить свое здоровье и физическое состояние. От имени родителей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, педагогов и администрации Дворца детско-юношеского творчества выражаем искреннюю признательность Компании «ЛУКОЙЛ» за неравнодушие и социальную ответственность. Ваша помощь приносит реальную пользу и вдохновляет нас на новые достижения», - сказала директор МАУ ДО ДДЮТ Елена Каменских.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567