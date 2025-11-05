Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа

05 ноября 2025 17:01 Общество
Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Проект Общественной организации социальной поддержки «От чистого сердца» Кстовского района Нижегородской области стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2024 года. 

Цель проекта «Бабушкины секреты» - сохранить и передать семейные ценности и традиции русского быта от старшего поколения к детям из многодетных и малообеспеченных семей. При поддержке Компании созданы условия для постоянного диалога людей старшего и младшего возраста, передачи опыта, сохранения преемственности. Это продолжение реализованного при поддержке ЛУКОЙЛа проекта-победителя Конкурса 2023 года. 

Волонтеры, одетые в традиционные русские сарафаны, рубашки и юбки, сшитые своими руками, обучают вязать варежки и носочки, поют русские народные песни, рассказывают сказки и загадывают загадки, чтобы выстроить с детьми доверительные отношения. 

За время реализации проекта серебряные волонтеры провели 12 творческих мероприятий и мастер-классов по народным ремеслам, организовали 30 интерактивных персональных праздников-поздравлений с подарками для ребят, подарив им свое тепло и заботу. 

«Проект дал возможность людям старшего поколения почувствовать себя нужными в обществе, а детям – любимыми внучатами.  Регулярные совместные мероприятия способствуют укреплению социальных связей между поколениями. Всего участие в проекте приняли 10 серебряных волонтеров и 60 детей. Большое спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку наших идей», – сказала председатель ООСП «От чистого сердца» Ольга Фролова.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

ЛУКОЙЛ
