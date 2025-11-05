Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов

05 ноября 2025 17:23 Экономика
ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ расширяет бонусную систему для зарплатных клиентов. Теперь каждый квартал можно будет получать выгоду от привычных зарплатных начислений: от повышенного кешбэка до промокодов в популярных магазинах и сервисах. Новая механика будет доступна в игровом формате прямо в онлайн-банке. Найти ее можно в разделе «Выгода» в веб-версии мобильного приложения ВТБ.

Чтобы увидеть специальное предложение, нужно стереть защитный слой «скретч-карты» и получить дополнительный бонус. Например, пятую категорию кешбэка - при том, что зарплатным клиентам уже гарантировано четыре категории вместо обычных трех.

Сегодня сервис доступен части клиентов, его аудитория будет постоянно расширяться в этом и следующем годах. «Сегодня каждый третий клиент ВТБ получает зарплату на карту банка, и мы готовы поощрять их выбор регулярными бонусами. Новая механика превратит рутинное взаимодействие с банком в сервис с персональной выгодой. Его смогут оценить миллионы человек, получающих ЗП в ВТБ», - прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

На сегодняшний день более 10 миллионов сотрудников 319 тысяч российских компаний являются зарплатными клиентами ВТБ. Проект предоставляет им расширенный пакет преимуществ, включающий повышенные ставки по сбережениям, кешбэк до 10 категорий, шесть из которых доступны за поддержание остатков на текущем счете и бесплатное обслуживание. В 2024 году зарплатный проект ВТБ был признан лучшим на рынке по версии Frank RG.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
ВТБ
