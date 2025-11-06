ЛУКОЙЛ дает старт конкурсу "Чистый взгляд" Общество

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») начинает прием работ на традиционный конкурс детского рисунка на экологическую тематику «Чистый взгляд». В Нижегородской области Конкурс проводится уже в девятый раз, с 2017 года. В разные годы юные художники рисовали животных, птиц, редкие растения, лесные просторы родного края. В этом году тема работ – «Сохраняем природу всей семьей».

Конкурс проводится с 22 октября по 20 ноября 2025 года, работы принимаются от учащихся 1-4 классов в школах города Кстово и Кстовского муниципального округа. Авторы лучших рисунков получат приглашение на детское представление. Информация о дате, времени и месте мероприятия будет сообщена представителям образовательных учреждений.

Справка: Конкурс «Чистый взгляд» проводится Компанией «ЛУКОЙЛ» в регионах ее деятельности более десяти лет. Это экологический проект, который не только раскрывает творческие способности школьников, но и учит их бережно относиться к природе.

