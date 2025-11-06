Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Бесплатная связь с безлимитом и еще 4 причины перейти на Т2

06 ноября 2025 11:54 Общество
Бесплатная связь с безлимитом и еще 4 причины перейти на Т2

Любые перемены – всегда к лучшему.  Если это ваш девиз, то сегодня мы подскажем вам еще одну идею для обновлений. Мобильный оператор Т2 вновь устанавливает «другие правила» и предлагает топовые тарифы на особых условиях. Есть сомнения? Мы собрали пять причин обзавестись sim-картой Т2 уже сегодня. 

Пользуйся и не плати.  Оператор предоставляет бесплатную связь абонентам, которые перейдут в Т2 со своим номером. Это тариф «Везде онлайн», который будет доступен бесплатно три месяца, после чего скидка на него составит 50%, а также тариф «Хватит!», который тоже будет доступен бесплатно три месяца. А на тариф «Мой онлайн» будет действовать скидка в размере половины стоимости бессрочно.

Гб и минуты работают на вас. Остатки по тарифному плану не только вечно переносятся и не сгорают, но и становятся валютой. Обменивайте их в маркете Т2 и возвращайте потраченные минуты и Гб в рамках гигабэка

Качество в приоритете. Т2 постоянно развивает свою сеть, строит новые базовые станции и расширяет зону покрытия. Уже 98,6% населения Нижегородской области проживает на территории присутствия Т2, и этот показатель растет. Т2 прокачивает сеть в крупных жилых комплексах, на трассах и в локациях, где отмечается активный рост потребления интернет-трафика. 

Одна подписка вместо тысячи. Получите подписку MIXX S на один месяц после перехода на Т2. Пользуйтесь Wink, «Кинопоиск», Яндекс Плюс или другими нужными сервисами на выбор и не беспокойтесь, что забыли что-то оплатить. Оператор берет это на себя. 

Связь без минусов – в каждом тарифе. Не успели оплатить услуги связи? Пользуйтесь самыми необходимыми приложениями и звоните безлимитно на номера Т2 до трех дней. Услуга включается автоматически. 

Чтобы перейти в Т2 со своим номером, нужно выбрать тариф и отправить заявку на перенос номера. Далее необходимо оплатить первый месяц связи, а уже со второго начнут действовать скидки, и вы сможете пользоваться тарифом бесплатно в рамках акции. Услуга доступна для абонентов любых операторов, которые присоединяются к Т2. 

Теги:
Т2
