Новости партнеров

Как почистить напольный кулер для воды

06 ноября 2025 13:10

erid: 2SDnjdGRjJP

Регулярный уход за техникой, особенно той, что контактирует с питьевой водой, - залог здоровья и долговечности устройства. Напольный кулер требует не только своевременной замены бутылей, но и периодической дезинфекции внутренних компонентов. Без этого в системе могут скапливаться бактерии, накипь и осадки, что негативно отражается на вкусе жидкости и работе аппарата.

Почему важно чистить кулер регулярно?

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, внутри кулера создаются идеальные условия для размножения микроорганизмов: влажность, тепло и стоячая вода. Особенно это актуально для моделей с резервуаром, где вода может застаиваться. Пренебрежение гигиеной приводит к появлению неприятного запаха, изменению вкуса и даже поломке нагревательных или охлаждающих элементов.

Что понадобится для качественной очистки?

Перед началом работ стоит подготовить инструменты и материалы. Важно выбирать средства, безопасные для контакта с пищевыми поверхностями. Лучше всего подойдут:

  • Пищевая сода или лимонная кислота - натуральные антисептики, удаляющие накипь без агрессивного воздействия.
  • Мягкая губка или щётка с нейлоновыми щетинками - чтобы не повредить пластиковые детали.
  • Емкость для приготовления раствора - удобнее использовать мерный стакан или небольшую кастрюлю.
  • Сухая тряпка или бумажные полотенца - для протирания после промывки.
  • Фонарик - поможет рассмотреть труднодоступные участки внутри корпуса.

Пошаговая инструкция по дезинфекции

Правила ухода за напольным кулером

Чтобы правильно почистить кулер, следуйте пошаговому руководству:

  1. Отключение: Выключите прибор из розетки и аккуратно извлеките пустую бутыль. Подождите, пока вода полностью сольётся из обоих кранов.
  2. Разборка: Аккуратно отсоедините съёмные части конструкции: поддон, каплесборники и сами краны (если конструкция позволяет).
  3. Подготовка раствора: Сделайте очищающий раствор, смешав две столовые ложки пищевой соды с литром теплой воды либо одну столовую ложку лимонной кислоты с половиной литра жидкости.
  4. Заливка и замачивание: Наполните резервуар приготовленным раствором и оставьте на 15-20 минут. Можно осторожно встряхнуть корпус для лучшего очищения труднодоступных мест.
  5. Промывание деталей: Хорошо ополосните каждую деталь под струёй чистой воды, используя мягкую поролоновую губку для удаления остатков грязи и моющего состава.
  6. Сборка и финальная подготовка: Установите все компоненты обратно, поставьте новую бутыль с водой и включите кулер. Первые два-три литра слейте, чтобы промыть систему от возможных примесей.

Эти несложные рекомендации позволят поддерживать гигиеничность вашего кулера и качество питьевой воды на высоком уровне.

Частота обслуживания и профилактика

Оптимальная частота очистки напольного кулера - каждые 2-3 месяца. Однако, если в семье есть малыши, пожилые члены семьи или люди с ослабленной иммунной системой, процедуру желательно повторять каждый месяц. Важно также помнить о чистке кулера после продолжительного перерыва в эксплуатации, такого как отпуск или ремонт помещения, поскольку за это время внутри прибора могут размножиться бактерии и появиться налет. Своевременная профилактика позволит сохранить свежесть и чистоту питьевой воды, защитив здоровье всех членов семьи.

При уходе за напольным кулером важно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы избежать повреждений и продлить срок службы оборудования. Нельзя применять абразивные порошки, металлические щетки и средства с хлором, так как они повреждают поверхность и оставляют вредные химические остатки. Запрещается заливать горячую воду внутрь охлаждающей камеры, иначе пластиковые детали 

Реклама. ООО «Иберика Дизайн». ИНН 7732522745 greendex.pro

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

