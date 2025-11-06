В третьем сезоне сериала "Фишер" Александр Петров сыграет главную роль Культура и отдых

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале «После Фишера. Инквизитор» (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

«После Фишера. Инквизитор» стал продолжением популярной франшизы и вошел в линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Комбинация» (16+), «Балет» (18), «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+) и другие). За производство сериала отвечает кинокомпания «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН» по заказу «НМГ Студии». Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, режиссером-постановщиком выступает Ольга Френкель.

По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Александр Петров, актер:

«Я рад и горд быть частью вселенной “Фишера”. Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, она всегда связана с вызовами. Сегодня есть возможности для того чтобы создавать ответвления, вселенные и, чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей, могли погрузиться в их историю, жили с ними, следили за ними и каждую неделю с нетерпением ждали очередную серию».

«Фишер» вышел в феврале 2023 года и стал самым популярным оригинальным сериалом Wink на тот период. Первый сезон «Фишера» недавно победил на итальянском фестивале Onirica Film Festival в номинации «Лучший сериал». Продолжение «Фишер. Затмение» стартовало в мае 2025 года, по итогам третьего квартала проект стал самым популярным российским сериалом (по данным индекса «Кинопоиск Pro»).

