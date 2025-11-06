Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 ноября 2025 17:42В третьем сезоне сериала "Фишер" Александр Петров сыграет главную роль
06 ноября 2025 14:00Центр экотуризма открылся на берегу Тосканки в Ворсме
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 13:14Shaman спел дуэтом с нижегородским сенатором Вайнбергом — видео
04 ноября 2025 11:14Мэппинг-шоу покажут на башне Нижегородского кремля в День народного единства
03 ноября 2025 12:01Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ презентовал новую песню к Дню народного единства
03 ноября 2025 10:59Почти 100 катков заработают в Нижнем Новгороде этой зимой
01 ноября 2025 12:26Прогулки по стене Нижегородского кремля будут доступны до 20:00 с 1 ноября
31 октября 2025 17:41За последний год число поклонников классической музыки в Нижегородской области выросло на треть
31 октября 2025 14:35На Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"
Культура и отдых

В третьем сезоне сериала "Фишер" Александр Петров сыграет главную роль

06 ноября 2025 17:42 Культура и отдых
В третьем сезоне сериала Фишер Александр Петров сыграет главную роль

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале «После Фишера. Инквизитор» (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

«После Фишера. Инквизитор» стал продолжением популярной франшизы и вошел в линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Комбинация» (16+), «Балет» (18), «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+) и другие). За производство сериала отвечает кинокомпания «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН» по заказу «НМГ Студии». Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, режиссером-постановщиком выступает Ольга Френкель. 

По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Александр Петров, актер:

«Я рад и горд быть частью вселенной “Фишера”. Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, она всегда связана с вызовами. Сегодня есть возможности для того чтобы создавать ответвления, вселенные и, чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей, могли погрузиться в их историю, жили с ними, следили за ними и каждую неделю с нетерпением ждали очередную серию».

«Фишер» вышел в феврале 2023 года и стал самым популярным оригинальным сериалом Wink на тот период. Первый сезон «Фишера» недавно победил на итальянском фестивале Onirica Film Festival в номинации «Лучший сериал». Продолжение «Фишер. Затмение» стартовало в мае 2025 года, по итогам третьего квартала проект стал самым популярным российским сериалом (по данным индекса «Кинопоиск Pro»).

О сериале «После Фишера. Инквизитор» (18+)

Производство: кинокомпания «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН» по заказу «НМГ Студии»

Онлайн-кинотеатр: Wink

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативный продюсер «НМГ Студии»: Денис Уточкин

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Режиссер-постановщик: Ольга Френкель

Автор сценария: Татьяна Арцеулова 

Оператор-постановщик: Леван Капанадзе

Художник-постановщик: Артем Купина

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных