Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2025 13:20Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 73,6 тысячи рублей
07 ноября 2025 13:00А-242 свяжет ЖК "Анкудиновский парк" с центром города по новой схеме
07 ноября 2025 12:15Две полосы старого Борского моста откроют для транспорта в декабре
07 ноября 2025 12:11ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
07 ноября 2025 11:46Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы
07 ноября 2025 11:28Еще один дом снесли рядом с кварталом "Красный просвещенец"
07 ноября 2025 11:20Автоэксперт Леонов рассказал, как не пострадать при покупке авто у жертвы мошенников
07 ноября 2025 11:13Нижегородские социологи помогают анализировать опросы соцучастковых
07 ноября 2025 10:30Электронные направления к врачам в Нижегородской области вводят с 1 декабря
07 ноября 2025 10:13Фонд "Сострадание НН" не возобновил прием новых животных в приют
Общество

Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы

07 ноября 2025 11:46 Общество
Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы

Фото: Билайн

Нижегородская область вошла в ТОП-10 Индекса активности регионов в ИИ за 2024-2025 год.

Билайн Big Data & AI (команда по развитию искусственного интеллекта и больших данных) вместе с Институтом анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского государственного университета (ТГУ) и экспертно-аналитической компанией  «Киберия» представили результаты ежегодного Индекса активности регионов в области искусственного интеллекта за 2024–2025 год. Итоги второго Индекса, составленного нейросетью, объявили 30 октября на VII Форуме «Открытые данные» в Казани.

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра цифрового развития связи и коммуникаций РФ Сергей Кучушев, заместитель директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайн Нина Матвиенко, гендиректор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко.

Лидерами Индекса в этом году стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, также в ТОП-10 вошли Новосибирская, Томская, Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростовская области и Краснодарский край.

На презентации отметили не только лидеров общего рейтинга этого года, но и те регионы, которые показали наибольший рост. Это Псковская область (на 38 мест выше), Смоленская область (+34), Липецкая (+33), Владимирская (+32) и Брянская области (+32).

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Уже второй год подряд с помощью искусственного интеллекта мы измеряем, как регионы страны включаются в технологическое настоящее и будущее. Могу с уверенностью сказать, что этот рейтинг — гораздо больше, чем просто список из регионов-лидеров. Это мощный аналитический инструмент, отражающий темпы и качество развития ИИ в России. В этом году рейтинг вырос, появились новые источники данных и усовершенствованная методология — всё это позволяет не только выделить лучших, но и увидеть ключевые тренды, направления роста и реальные векторы развития ИИ-экосистемы страны. Мы видим, как растет интерес к ИИ, не только со стороны общественности, но и компаний. Но этот интерес стал подкрепляться действиями и обретать конкретные формы. Технологии сегодня меняют подходы ко всем сферам жизни в целом, делая их более эффективными и доступными. Мы видим, что именно региональная активность в масштабах всей страны — это настоящий драйвер цифровой трансформации России. Её поддержка и развитие — наша общая задача».

Сергей Кучушев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:

«Индекс активности становится ежегодным и позволяет нам с вами увидеть одну из точек взгляда на проникновение ИИ в повседневную жизнь и образование, увидеть заинтересованность работодателей внедрять ИИ или развивать с помощью ИИ-технологий новые сервисы. 
За последние годы такие понятия как ИИ-агент, генеративные модели и цифровой двойник стали обычными при описание новых сервисов и продуктов, запускаемых на ИТ-рынке России. ИИ становится повседневным инструментом для ускорения достижения результатов в различных областях нашей жизни и экономики. Безусловно важно чтобы в регионах продолжались создаваться точки притяжений инноваций, такие, как Казань и Иннополис, Томск и Институт анализа данных и искусственного интеллекта, созданного на базе ТГУ».

Для составления рейтинга команда Билайна обучила нейросеть на более чем 4,5 млн записей. Искусственный интеллект использовал данные из разных сфер — научной, образовательной, кадровой, а также оценил популярность темы ИИ в интернет-запросах и публикациях в медиа. Чтобы определить лидеров, нейросеть проанализировала более 76 000 вакансий, 17 000 научных публикаций, более 4 млн публикаций в медиа и 2000 образовательных программ. Данные для анализа предоставила команда Томского государственного университета и компания «Киберия».

В этом году методология Индекса частично изменилась, но неизменным остался искусственный интеллект. От сбора исходных данных к фильтрации, от очистки к нормализации, от определения весов к финальному расчету — весь процесс строится на прозрачных и верифицируемых принципах. Кардинальное изменение этого года — отказ от участия экспертов в определении весов категорий. Вместо гибридной модели (эксперты + ИИ) используется консенсусная оценка пяти больших языковых моделей: ChatGPT, Grok, GigaChat, DeepSeek, Le Chat. Еще одним важным новшеством стала номинация «Образование», в рамках которой оценивались доступность и качество ИИ-программ в вузах.

Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию:

«Любые новые данные и оценки, а в особенности такие комплексные, позволяют не только определить свое место на этой “карте развития”, но и глубже понять, как развивается искусственный интеллект в разных отраслях и регионах, выявлять паттерны и практики, которые могут становиться новыми стандартами. Такой подход делает индекс практическим ориентиром для бизнеса и представителей власти, заинтересованных в развитии искусственного интеллекта. Томская область показывает стабильные темпы развития ИИ благодаря высокому уровню научных исследований и активной поддержке инноваций в регионе. Мы видим, что развитие ИИ-технологий помогает создавать новые высокотехнологичные рабочие места и повышать качество жизни людей через внедрение инновационных решений в образование, здравоохранение и промышленность».

В 2025 году российская экосистема искусственного интеллекта переживает этап активного роста и трансформации, что показывают данные Индекса. Произошел взрывной рост медиаактивности — на 266,5% выросло количество публикаций по теме ИИ и анализа данных. Параллельно с этим и научное сообщество нарастило мощности. Количество научных публикаций выросло на 46,3%, что свидетельствует об укреплении исследовательской базы в области искусственного интеллекта. Регионы активно инвестируют в фундаментальные исследования, создавая долгосрочный потенциал для ИИ-индустрии. Однако ситуация с работой показывает обратную тенденцию: вакансий в области искусственного интеллекта стало меньше — около 9 тысяч. Рынок труда становится более узкоспециализированным, требуя конкретных компетенций вместо общих ИТ-навыков с упоминанием ИИ.

Вячеслав Гойко, директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского госуниверситета:

«Индекс активности регионов по развитию ИИ представляет собой карту экосистемы искусственного интеллекта в России. Он демонстрирует, насколько тесно «здесь и сейчас» связаны наука, образование, бизнес и государство в построении цифрового будущего. Для нас важно, что основой Индекса стали открытые данные и объективные алгоритмы. Благодаря этому мы видим реальную динамику изменений. Университеты играют здесь ключевую роль: они формируют человеческий капитал и создают условия для появления новых технологий и компетенций. То, что сегодня ИИ развивается не только в столицах, но и в регионах — это главный результат».

Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо регионов. 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru  
г. Москва, ОГРН 1027700166636

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных