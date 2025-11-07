Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Новости партнеров

Как компании используют демпинг для конкуренции

07 ноября 2025 14:17

erid: 2SDnjcdDeNK

На рынке есть много методов конкуренции — добросовестной и не очень. К последним можно отнести демпинг.

Чрезмерно низкие цены могут сначала понравиться потребителям, но в конечном счете они несут в себе мало хорошего. Рассказываем, что такое демпинг, как компании его используют и в чем его риски. Более подробно о методах вести бизнес читайте в «Совкомблоге».

Что такое демпинг и зачем он нужен

Демпинг — это агрессивная ценовая стратегия, при которой компания намеренно устанавливает цены на свою продукцию ниже рыночных, а иногда ниже себестоимости. В отличие от обычной акции или распродажи, демпинг носит системный характер и преследует конкретные стратегические цели. Это мощный, но рискованный инструмент.

О других, более экологичных способах вести бизнес, читайте в блоге «Совкомбанка».

Основные цели демпинговой политики

Компании прибегают к занижению цен в нескольких случаях:

  1. Быстро захватить новую рыночную долю или выйти на новый рынок.
  2. Вытеснить более слабых конкурентов, не выдерживающих ценового давления.
  3. Установить барьеры входа для потенциальных новых игроков.
  4. Привлечь и удержать массового клиента.

Когда компания предлагает аналогичный товар значительно дешевле, она создает непреодолимый ценовой барьер для менее финансово устойчивых конкурентов. Малый и средний бизнес, не обладающий значительными резервами, часто не выдерживает длительной ценовой войны и вынужден покидать нишу.

Этот метод особенно эффективен на рынках с низким разнообразием товаров, где цена становится ключевым фактором выбора для потребителя.

Примеры

Один из показательных примеров — стратегия китайских онлайн-площадок вроде AliExpress на рынке легкой промышленности. Их ценовая политика приводит к тому, что локальные производители не в силах конкурировать, так как их затраты на производство и логистику выше. Это классический демпинг, он позволяет в короткие сроки сформировать новую аудиторию.

Другой пример — ценовые войны в логистической отрасли. Крупные игроки (СДЭК, Ozon и другие) при расширении в новые регионы искусственно занижают тарифы на доставку, чтобы переманить клиентов у местных компаний. Убытки от такой деятельности компенсируют за счет прибыли в уже освоенных городах, а позже оправдывают себя и в новом регионе, где компания может дорасти даже до монополиста.

Риски и последствия демпинга

Несмотря на кажущуюся эффективность, демпинг содержит серьезные риски:

  1. Финансовые потери от длительной работы ниже себестоимости.
  2. Снижение общего качества товаров и услуг на рынке.
  3. Возможность антимонопольных расследований и санкций.
  4. Формирование у потребителей привычки к заниженным ценам.

Демпинг бывает оправдан как краткосрочная тактика на новом рынке или для нейтрализации конкретного конкурента. Однако в долгосрочной перспективе устойчивый успех обеспечивается не минимальными ценами, а качеством продукции, уникальным торговым предложением и лояльностью клиентской базы.

Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480 sovcombank.ru

