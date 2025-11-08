Стало известно, когда на Нижегородской ярмарке пройдет "АРТ МИР 2026" Афиша

Фото: Александр Воложанин

С 31 января по 8 февраля на Нижегородской ярмарке пройдет девятая мультикультурная выставка "АРТ МИР" (0+), объединяющая живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографию и антиквариат. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль является одним из крупнейших арт-событий в России. Ежегодно его посещают свыше 50 тысяч зрителей.

А в 2025 году "АРТ МИР" собрал 75 тысяч посетителей за девять дней. В выставке участвовали более 400 художников и мастеров из 36 городов России и 11 зарубежных стран.

Как прошел "АРТ МИР 2025" смотрите в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что ЦИПР-2026 (12+) пройдет с 19 по 22 мая в Нижнем Новгороде.