Общество

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

11 ноября 2025 10:38
Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

Фото: freepik.com

Теперь Билайн блокирует переходы на опасные сайты, чтобы защищать клиентов от фишинговых атак — в мобильной сети и сети широкополосного доступа. Список вредоносных ресурсов пополняется каждый день, блокировка происходит сразу.

В месяц таким образом обезвреживается около 30 тысяч сайтов — в основном это подделки страниц маркетплейсов, популярных банков и государственных органов.

Фото: пресс-служба Билайна

Список формируется на основании данных о фишинговых ресурсах, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ «НИИ «Интеграл», Банка России. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети.

«Антифишинг» работает по умолчанию для всех клиентов оператора — им не нужно ничего дополнительно подключать или активировать.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна

«Средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды. Поэтому они всё чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции — через фишинговые сайты, которые маскируются под доверенные ресурсы, но на самом деле крадут данные.

Согласно статистике “Лаборатории Касперского”, в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году. Билайн, как самый безопасный оператор, конечно, не может оставаться в стороне от этой проблемы. “Антифишинг” в нашей сети работает с августа этого года и уже страхует от потери данных и денег десятки тысяч человек каждый день. В планах Билайна — налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

