Общество

В России установили 1000-ю отечественную базовую станцию "Булат"

11 ноября 2025 18:14 Общество
В России установили 1000-ю отечественную базовую станцию Булат

Т2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир юбилейную базовую станцию российского производства в деревне Ключи Иркутской области. Теперь жителям доступны высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь. К концу года общее число объектов «Булат» в регионах России достигнет 1800 единиц. Современное отечественное оборудование также работает и в Нижегородской области. 

Т2 в партнерстве с «Ростелекомом» установили юбилейную 1000-ю базовую станцию от компании «Булат», связь стала доступна жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. На данный момент инфраструктура отечественного производства доступна в восьми макрорегионах присутствия оператора. Лидеры по количеству – макрорегионы «Черноземье», «Сибирь» и «Урал». Цель компаний – к концу 2025 году пополнить инфраструктуру еще 800 базовыми станциями «Булат» в малых населенных пунктах страны.

Т2 на основе больших данных проанализировала трафик на отечественных базовых станциях за октябрь 2025 года. Ядро пользователей – люди 35-44 лет, на них приходится 29% трафика, на втором месте – аудитория 45-54 лет с 20% от общего трафика, на третьем – жители малых населенных пунктов возрастом 25-34 лет – 19%. Голосовой трафик распределен по всем категориям примерно в равных пропорциях – на каждый возрастной диапазон приходится более 1500 успешных дозвонов. 

В Нижегородской области с начала реализации проекта оператор уже вывел в эфир 25 базовых станций «Булат». По данным за октябрь, самые активные интернет-пользователи живут в селе Белозерово Дельнеконстантиновского округа, деревне Марфино Воскресенского округа, а также селе Вельдеманово Перевозского округа. А лидером по продолжительности разговоров со значительным отрывом стало село Анда в Сергачском округе. Самую многочисленную категорию составляют клиенты в возрасте 35-54 года – именно они активнее всего потребляют голосовой и интернет-трафик. При этом 58% абонентов – это женщины. 

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Мы активно наращиваем темпы установки отечественных базовых станций на своей сети. В августе этого года мы вывели в эфир 500-ю станцию «Булат», а уже сегодня делимся своими достижениями по 1000-му телеком-объекту. Синергия трех компаний – Т2, «Ростелекома» и «Булат» – вносит значительный вклад в укрепление цифрового суверенитета страны. Развитие связи в малых населенных пунктах также является одним из приоритетов нашей компании. Работы по расширению сети Т2 идут во всех регионах присутствия».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«Цифровая грамотность населения в регионах Приволжья постоянно повышается, вместе с этим растет спрос на качественную и надежную мобильную связь. Это актуально и для малых населенных пунктов: мы видим, как увеличиваются объемы потребления голосового и интернет-трафика в деревнях и селах, и как активно абоненты сельских территорий используют образовательные платформы, онлайн-кинотеатры, сервисы Госуслуг. Установка базовых станций “Булат” позволяет нам своевременно отвечать на запросы абонентов, которые проживают вне крупных городов, и уже тысячи человек в Нижегородской области получили доступ к сети стандарта LTE с начала года».

Источник фото: пресс-служба Т2 
Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/    

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Т2
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных