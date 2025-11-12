Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
T2 оценила фиджитал-разработки нижегородских школьников

12 ноября 2025 14:33
T2 оценила фиджитал-разработки нижегородских школьников

T2, российский оператор мобильной связи, снова выступил партнером регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству «Ключ» в Нижнем Новгороде. Представители оператора оценили проекты талантливой молодежи и выбрали лучшую инициативу в номинации «Другие правила: новый уровень цифровизации». 

Кейс-чемпионат представляет собой командное соревнование, в ходе которого ученики 9-11 классов предлагают технологичные решения реальных проблем бизнеса. В этом году чемпионат посвящен фиджитал-революции, а участники решают кейсы на стыке digital-услуг и офлайна в вопросах развития регионов. Участие в кейс-чемпионате становится для многих школьников первым шагом к предпринимательской деятельности и помогает развивать навыки в выбранном направлении. 

Жюри оценивало работы по ряду критериев. Членам команд было важно провести исследование для выявления проблем целевой аудитории и обосновать экономическую эффективность своего бизнес-кейса. Кроме того, инициатива должна быть технически реализуемой. В собственной номинации оператор Т2 определял победителя также по новизне и смелости идеи. Как трендсеттер телеком-рынка в России, оператор поддерживает инициативы, авторы которых бросают вызов и задают свои технологические тренды. 

Сотрудники Т2 в Нижнем Новгороде в этом году дали оценку работам четырех команд-участниц и определили победителя в специальной номинации от Т2. Им стала команда SUPTEAM с проектом экосистемы по обучению и развитию навыков людей soft skills профессий SoftUp education. Платформа нацелена на решение проблем неэффективного обучения персонала, высокой текучести кадров и, как следствие, ослабления коллектива. В экосистему встроен AI-тренажер, который помогает сотруднику отрабатывать аргументацию в импровизированных диалогах. Идею разработали Никита Ломакин, Никита Тарасенко, Петр Дейнарович и Степан Востроканов. 

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2

«Кадровый вопрос был и остается одним из самых актуальных в бизнес-сфере. Важно не просто закрыть вакансию, а удержать человека в команде, сделать из молодого специалиста опытного профессионала. Экосистема, которую презентовали молодые разработчики из команды SUPTEAM, основана на искусственном интеллекте и позволяет эффективно обучать персонал в самых разных направлениях бизнеса, а сотрудники, в свою очередь, применяют полученные знания на практике. Проект заслуженно одержал победу в спецноминации Т2 как амбициозное и современное решение, у которого определенно есть будущее».

Источник фото: НИУ ВШЭ
Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Т2
