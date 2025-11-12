Какое масло лучше — 5W-30 или 5W-40

Моторные масла 5w-30 и 5w-40 подходят для большинства современных легковых авто благодаря универсальности и высоким показателям защиты при высоких нагрузках. Смазочные жидкости разработаны для ежедневной эксплуатации в различных условиях, что актуально для жителей российских регионов с теплым и суровым климатом.

Разберемся, чем отличаются масла с разными индексами вязкости, и какое из них лучше заливать в двигатель авто.

Масла 5w-30 и 5w-40: технические характеристики

Индексы низкотемпературной вязкости у смазок этих классов идентичные — 5W. Это значит, что оба вида обеспечивают эффективный запуск двигателя в зимний период. Моторные масла 5w-30 и 5w-40 застывают при температуре –44 °C.

Главное отличие масел двух видов — вязкость при высоких температурах, обозначенная числовым индексом 30 или 40. Чем выше этот показатель, тем более густой будет консистенция смазывающего состава внутри двигателя во время и после прогрева.

Автомасла 5w-30 и 5w-40 отличаются по составу, типу и свойствам присадок. В зависимости от производителя разница по кинетической вязкости может отличаться на 30–35%. Так, при нагревании до 100 °C показатели варьируются в диапазоне 9,3–12,5 и 12,5–16,3 мм2/с.

Лабораторные показатели

Чтобы увидеть отличия моторных масел 5w-30 и 5w-40, оценим результаты лабораторных тестов.

Автомасла 5w-30 и 5w-40 имеют одинаковую температуру застывания и примерно идентичные показатели кинематической вязкости при нагревании до ста градусов Цельсия. Более высокие характеристики динамической вязкости наблюдаются при охлаждении 5w-40 до минусовых значений.

Какое масло лучше для двигателя

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, поскольку все зависит от вида и характеристик конкретного двигателя. Обычно производители проектируют моторы для работы на смазках определенного типа. Так, масло, рекомендованное для дизельного ДВС, может не подойти к агрегату бензинового типа, и наоборот. Для некоторых двигателей рекомендуют выбирать масла с увеличенной высокотемпературной вязкостью (5W-40). В другие силовые устройства при аналогичных условиях использования заливают менее вязкие смазывающие жидкости, формирующие тонкую масляную пленку (5W-30). Лучшим решением в этом случае будет смазка, рекомендованная производителем авто.

Какое масло лучше для зимы

Температура застывания и текучесть 5W-30 и 5W-40 практически не отличаются, поэтому при запуске и прогреве двигателя смазки работают одинаково. Разница становится ощутимой при выходе на рабочую температуру — свыше +100 °C, на этом этапе характеристики автомасел меняются:

5W-30 становится более жидким, образует очень тонкую масляную пленку и быстро стекает с металлических поверхностей, что снижает внутреннее сопротивление движению деталей и сокращает расходы топлива;

5W-40 густеет и формирует плотную масляную пленку, что обеспечивает высокую защиту частей двигателя от износа.

При выборе масла важно учитывать температурные условия эксплуатации автомобиля, а также рекомендации производителя.

Какое масло лучше для автомобиля с пробегом

Двигатели со значительной выработкой имеют увеличенные зазоры между цилиндро-поршневыми группами по сравнению с новыми агрегатами. По этой причине важно, чтобы смазочная жидкость полностью заполняла зазоры — это поможет избежать сухого трения и перегрева деталей.

В моторы с пробегом свыше 200–300 000 километров эксперты рекомендуют заливать масло 5W-40. Благодаря повышенной вязкости и меньшей текучести жидкость создаст толстую масляную пленку, которая компенсирует увеличенные зазоры и обеспечит приемлемый уровень защиты.

Синтетика и полусинтетика — в чем разница

По стандарту SAE, регламентирующему характеристики автомасел, синтетические и полусинтетические продукты одного класса вязкости практически не отличаются друг от друга. И синтетика, и полусинтетика с вязкостью 5W-30 демонстрируют одинаковые показатели текучести при низких и высоких температурах. По этой причине тип жидкости можно выбирать по своему усмотрению. Главное, отдавать предпочтение жидкостям, соответствующим техническим требованиям конкретного авто.

Можно ли смешивать 5W-30 и 5W-40

Смешивать моторные масла разных марок, состава и вязкости допустимо только в исключительных случаях, например, для предотвращения так называемого масляного голодания двигателя. Чтобы довести уровень смазки до необходимого, можно добавить в мотор жидкость другой вязкости, но обязательно аналогичного типа (синтетику либо полусинтетику). При этом крайне желательно использовать смазочный материал того же производителя. Стоит понимать, что при соединении 5W-30 и 5W-40 итоговая вязкость и морозостойкость смазывающего состава будет зависеть от пропорций компонентов.

Не стоит слишком долго ездить на смешанном масле — это может негативно сказаться на состоянии двигателя. При первой возможности нужно заменить смазку полностью.

