В Нижегородской области число разговоров по телефону выросло на 27%

12 ноября 2025 16:21 Общество
Фото: freepik.com

Жители Нижегородской области в сентябре 2025 года совершили на 27% больше голосовых вызовов по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитал Билайн.

Так, один пользователь в среднем сделал 5 вызовов, а средняя продолжительность звонка составила 2 минуты 10 секунд. На фоне интереса к голосовому общению Билайн запустил для новых клиентов бесплатную подписку на связь без абонентской платы bee START*, которая позволяет совершать бесплатные звонки внутри сети в любой регион России.

Bee START открывает выгодные возможности для общения: баланс пополняется только при оформлении СИМ-карты или переходе в Билайн с сохранением номера другого оператора. Внесенную сумму можно потратить на дополнительные услуги, а бесплатная связь остается навсегда.

А тем, кому хочется общаться и в мессенджерах, на стартовом уровне подписки доступен также 1 Гб мобильного интернета** каждый месяц. Кроме того, пользователи самостоятельно решают, когда и какие дополнительные сервисы подключать. При желании можно оформить безлимит на соцсети, музыку, видео или пакет интернета, и протестировав качество услуг, перейти на другие уровни подписки в линейке bee.

В новости использованы обезличенные данные клиентов Билайна за сентябрь 2025 и 2024 годов.

* Би СТАРТ;

** Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

