12 ноября 2025 18:09 Экономика
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений

ВТБ запустит помощника с генеративным ИИ в чат-боте для сотрудников отделений. ИИ-помощник использует технологии поиска по источнику (Retrieval-Augmented Generation, RAG) и большие языковые модели (Large language model, LLM), для подготовки быстрого и точного ответа на основе информации из базы знаний. С помощью ИИ-помощника сотрудники смогут быстрее обслуживать клиентов. До конца года к чат-боту с ИИ-помощником подключатся более 12 тыс. сотрудников из более чем 1,8 тыс. отделений банка.  

Чат-бот анализирует запросы специалистов, извлекает релевантные данные из банковских баз знаний и предоставляет релевантный ответ в считанные секунды. Кроме того, умный чат-бот понимает смысл запроса и находит нужный ответ даже при неточной формулировке. Менеджеру в отделении не нужно держать в голове все условия и детали по продуктам банка — чат-бот найдет нужный ответ и выведет его со ссылками на источник. Более 90% ответов обрабатываются ИИ-помощником без подключения консультантов-методологов. Эти специалисты высвобождаются для помощи сотрудникам отделений в сложных случаях и нестандартных ситуациях. В дальнейшем проект будет развиваться в направлении гиперперсонализации клиентского сервиса.

Чат-бот будет учитывать данные о продуктах и профиле клиента в ответа, что позволит формировать более точные ответы и повысить уровень клиентского сервиса. ИИ-помощник для менеджеров отделений присоединился к семейству цифровых помощников на базе больших языковых моделей (LLM) банка — ВТБ "Сфера", где уже действуют отечественные разработки для помощи сотрудникам техподдержки для клиентов, IT-специалистам и работникам других направлений в банке.

ВТБ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных