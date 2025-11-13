Реклама и аудитория Нижнего Новгорода: тренды регионального рынка

Фото:
Сектор малого и среднего предпринимательства играет значимую роль в экономике Нижегородской области. По данным органов региональной власти около 40% жителей региона трудятся на предприятиях МСП. Согласно Федеральной налоговой службе по итогам 2024 года в области зарегистрировано 127,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 79,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Число самозанятых по итогам 2024 превысило 230 тыс. человек.
На этом фоне Билайн Adtech - подразделение по рекламным технологиям Билайн бизнес - проанализировал рекламную активность и составил портрет аудитории Нижнего Новгорода. Исследование основано на данных маркетинговой платформы Билайн.ПРОдвижение, а также на технических и обезличенных данных об абонентах Билайна в регионе.
Принципы исследования
Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей Билайна. Эти алгоритмы обрабатывают данные по заданным параметрам, в результате чего вычисляются вероятностные значения. Например, для оценки предполагаемого дохода используются данные о платежах за услуги, нагрузке на базовые станции и регистрации в роуминге. Для определения пола - профиль и паттерны потребления услуг связи. Интересы вычисляются на основе категорий медиапотребления абонентов. Исследование проводилось только в отношении абонентов Билайна, выразивших согласие на обработку информации.
Рекламные тренды региона
Рекламный рынок Нижнего Новгорода демонстрирует положительную динамику. Количество заказов на запуск кампаний в 2024 году увеличилось на 168% по сравнению с 2023 годом, а эффективность кампаний - на 49%. При этом структура спроса постепенно смещается: если в 2024 году наиболее активными отраслями с точки зрения размещения рекламы были МФО и финансы, то в первом полугодии 2025 года лидером стали продуктовые магазины. Эти изменения могут отражать постепенное смещение интереса бизнеса к повседневным категориям, где формируется стабильный спрос.
Кто потребители в Нижнем Новгороде?
Гендерное распределение:
Мужчины - 53,0%, женщины - 47,0%.
Доход в месяц:
20-40 тыс. рублей: 18% женщин, 13% мужчин
40-60 тыс. рублей: 20% женщин, 27% мужчин
60-80 тыс. рублей: 6% женщин, 9% мужчин
80-100 тыс. рублей: 2% женщин, 2% мужчин
100-150 тыс. рублей: 1% женщин, 1% мужчин
Данные рассчитаны среди пользователей, для которых удалось предсказать уровень дохода. Проценты округлены и приведены в относительном выражении.
ТОП-10 категорий покупок:
Электроника и бытовая техника - 38,1%
Онлайн-доставка продуктов - 26,0%
Такси - 22,9%
Онлайн-кинотеатры - 17,6%
Розничные сети (продовольственные магазины) - 17,0%
Автомобильные товары и услуги - 15,3%
Фастфуд - 13,6%
Аптеки - 9,9%
Онлайн-доставка готовой еды - 9,1%
Маркетплейсы - 8,7%
Интересы аудитории:
Финансы - 36,2%
FMCG - 9,4%
Покупка автомобиля - 8,0%
Недвижимость - 5,6%
Развлечения - 3,7%
Для определения категорий покупок использовались обезличенные статистические данные партнеров Билайна, включая ритейлеров и ОФД. Один пользователь может одновременно относиться к нескольким категориям.
«Цифровые каналы становятся всё более востребованными у бизнеса Нижнего Новгорода. Это даёт компаниям возможность точнее работать с целевой аудиторией и оценивать эффективность коммуникации. Интерес к повседневным категориям - продуктам, услугам и финансовым сервисам - подтверждает, что локальные бренды все больше концентрируются на практичных и устойчивых направлениях бизнеса», - комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн Adtech.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+