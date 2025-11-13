Реклама и аудитория Нижнего Новгорода: тренды регионального рынка Общество

Фото: Билайн

Сектор малого и среднего предпринимательства играет значимую роль в экономике Нижегородской области. По данным органов региональной власти около 40% жителей региона трудятся на предприятиях МСП. Согласно Федеральной налоговой службе по итогам 2024 года в области зарегистрировано 127,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 79,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Число самозанятых по итогам 2024 превысило 230 тыс. человек.

На этом фоне Билайн Adtech - подразделение по рекламным технологиям Билайн бизнес - проанализировал рекламную активность и составил портрет аудитории Нижнего Новгорода. Исследование основано на данных маркетинговой платформы Билайн.ПРОдвижение, а также на технических и обезличенных данных об абонентах Билайна в регионе.

Принципы исследования

Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей Билайна. Эти алгоритмы обрабатывают данные по заданным параметрам, в результате чего вычисляются вероятностные значения. Например, для оценки предполагаемого дохода используются данные о платежах за услуги, нагрузке на базовые станции и регистрации в роуминге. Для определения пола - профиль и паттерны потребления услуг связи. Интересы вычисляются на основе категорий медиапотребления абонентов. Исследование проводилось только в отношении абонентов Билайна, выразивших согласие на обработку информации.

Рекламные тренды региона

Рекламный рынок Нижнего Новгорода демонстрирует положительную динамику. Количество заказов на запуск кампаний в 2024 году увеличилось на 168% по сравнению с 2023 годом, а эффективность кампаний - на 49%. При этом структура спроса постепенно смещается: если в 2024 году наиболее активными отраслями с точки зрения размещения рекламы были МФО и финансы, то в первом полугодии 2025 года лидером стали продуктовые магазины. Эти изменения могут отражать постепенное смещение интереса бизнеса к повседневным категориям, где формируется стабильный спрос.

Кто потребители в Нижнем Новгороде?

Гендерное распределение:

Мужчины - 53,0%, женщины - 47,0%.

Доход в месяц:

20-40 тыс. рублей: 18% женщин, 13% мужчин

40-60 тыс. рублей: 20% женщин, 27% мужчин

60-80 тыс. рублей: 6% женщин, 9% мужчин

80-100 тыс. рублей: 2% женщин, 2% мужчин

100-150 тыс. рублей: 1% женщин, 1% мужчин

Данные рассчитаны среди пользователей, для которых удалось предсказать уровень дохода. Проценты округлены и приведены в относительном выражении.

ТОП-10 категорий покупок:

Электроника и бытовая техника - 38,1%

Онлайн-доставка продуктов - 26,0%

Такси - 22,9%

Онлайн-кинотеатры - 17,6%

Розничные сети (продовольственные магазины) - 17,0%

Автомобильные товары и услуги - 15,3%

Фастфуд - 13,6%

Аптеки - 9,9%

Онлайн-доставка готовой еды - 9,1%

Маркетплейсы - 8,7%

Интересы аудитории:

Финансы - 36,2%

FMCG - 9,4%

Покупка автомобиля - 8,0%

Недвижимость - 5,6%

Развлечения - 3,7%

Для определения категорий покупок использовались обезличенные статистические данные партнеров Билайна, включая ритейлеров и ОФД. Один пользователь может одновременно относиться к нескольким категориям.

«Цифровые каналы становятся всё более востребованными у бизнеса Нижнего Новгорода. Это даёт компаниям возможность точнее работать с целевой аудиторией и оценивать эффективность коммуникации. Интерес к повседневным категориям - продуктам, услугам и финансовым сервисам - подтверждает, что локальные бренды все больше концентрируются на практичных и устойчивых направлениях бизнеса», - комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн Adtech.