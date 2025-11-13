Центр детских инициатив при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

Проект кстовской школы № 3 «Создание центра детских инициатив на базе МАОУ СШ № 3» стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2024 года. На грантовые средства было отремонтировано помещение центра, закуплена мебель, информационные стенды, световое оборудование.

Благодаря поддержке ЛУКОЙЛа в Кстове реализован уникальный проект, направленный на воспитание и всестороннее развитие молодежи. Центр представляет собой площадку, где обучающиеся, учителя и родители смогут раскрывать свои таланты, пробовать силы в творчестве, науке, спорте. И это важнейшая площадка формирования будущего поколения уверенных, заинтересованных и компетентных молодых людей.

– Новый центр детских инициатив позволит нашим обучающимся раскрыть свой потенциал, выбрать интересные пути развития и воплотить мечту стать активными участниками жизни школы. Я уверена, что этот проект станет серьезным вкладом в будущее наших детей. Мы благодарим Компанию «ЛУКОЙЛ» за содействие в создании такого замечательного пространства, – сказала директор школы № 3 Вера Борисенко.

Учителя и специалисты, участвующие в проекте, подчеркнули важность междисциплинарного подхода и интеграции образовательных ресурсов. Советники директора школы по воспитанию Наталья Машорина и Дарья Тиморина отметили:

– Наши дети любят исследовать новое, искать нестандартные решения. В этом центре они получат уникальные возможности активной деятельности в школьных объединениях, смогут проявить лидерские качества, командную работу, а также развивать свои творческие способности, приобретать новые знания и реализовывать собственные идеи.

