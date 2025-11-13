Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2025 15:02Уголовную ответственность за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области
13 ноября 2025 14:35"Энергия вдохновения": в Нижнем Новгороде стартует творческий конкурс ко Дню энергетика
13 ноября 2025 14:29Андрей Воробьёв рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье
13 ноября 2025 14:12 Т2 запустила технологию VoWiFi в Нижегородской области 
13 ноября 2025 12:54Реставрацию ДК Ленина в Нижнем Новгороде завершат в 2028 году
13 ноября 2025 12:39Центр детских инициатив при поддержке ЛУКОЙЛа
13 ноября 2025 12:32Канадцы Фейнстра поделились впечатлениями от матча ХК "Торпедо"
13 ноября 2025 12:17Люлин: нужно усилить работу с детьми и родителями после трагедии в Красногорске
13 ноября 2025 12:06Реклама и аудитория Нижнего Новгорода: тренды регионального рынка
13 ноября 2025 12:00Нижегородцев просят высказаться о судьбе маршрута №38
Общество

Т2 запустила технологию VoWiFi в Нижегородской области 

13 ноября 2025 14:12 Общество
Т2 запустила технологию VoWiFi в Нижегородской области 

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на территории Нижегородской области. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может работать нестабильно: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, высотках или во время поездки за границу.

Компания продолжает развитие собственной инфраструктуры в регионе, повышая качество связи для абонентов. В прошлом году оператор внедрил в регионе VoLTE (Voice over LTE), что дало клиентам возможность совершать звонки в сети 4G. Технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации, благодаря чему удалось сократить время на установление соединения между абонентами, улучшить качество звука, стабильность соединения и передачу информации без помех, эха и шумов.  

VoWiFi позволяет использовать стандартную Wi-Fi-сеть для звонков в случае, если покрытие мобильной сети недостаточное. Особенно актуальна технология для тех, кто может находиться в подвальных помещениях, на верхних этажах высоток или за рубежом, то есть в местах, где вместо сигнала от операторских сетей для выхода в сеть используется роутер. 

Чтобы воспользоваться Voice over Wi-Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается. 

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Как мобильный оператор мы постоянно повышаем качество связи для своих абонентов. Это особенно актуально в крупных населенных пунктах, где в условиях плотной городской застройки сигнал сети может не всегда оставаться стабильным. Эту проблему решает технология Voice over Wi-Fi, которая расширяет опыт использования мобильной связи и делает ее доступной каждому независимо от местоположения: пользователи остаются на связи с близкими с помощью любой сети Wi-Fi. Внедрение услуги стало логичным продолжением нашего масштабного запуска технологии VoLTE в прошлом году». 

Фото: пресс-служба Т2 
Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т2
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных