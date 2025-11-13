Т2 запустила технологию VoWiFi в Нижегородской области Общество

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на территории Нижегородской области. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может работать нестабильно: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, высотках или во время поездки за границу.

Компания продолжает развитие собственной инфраструктуры в регионе, повышая качество связи для абонентов. В прошлом году оператор внедрил в регионе VoLTE (Voice over LTE), что дало клиентам возможность совершать звонки в сети 4G. Технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации, благодаря чему удалось сократить время на установление соединения между абонентами, улучшить качество звука, стабильность соединения и передачу информации без помех, эха и шумов.

VoWiFi позволяет использовать стандартную Wi-Fi-сеть для звонков в случае, если покрытие мобильной сети недостаточное. Особенно актуальна технология для тех, кто может находиться в подвальных помещениях, на верхних этажах высоток или за рубежом, то есть в местах, где вместо сигнала от операторских сетей для выхода в сеть используется роутер.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi-Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Как мобильный оператор мы постоянно повышаем качество связи для своих абонентов. Это особенно актуально в крупных населенных пунктах, где в условиях плотной городской застройки сигнал сети может не всегда оставаться стабильным. Эту проблему решает технология Voice over Wi-Fi, которая расширяет опыт использования мобильной связи и делает ее доступной каждому независимо от местоположения: пользователи остаются на связи с близкими с помощью любой сети Wi-Fi. Внедрение услуги стало логичным продолжением нашего масштабного запуска технологии VoLTE в прошлом году».

Фото: пресс-служба Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/