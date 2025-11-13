"Энергия вдохновения": в Нижнем Новгороде стартует творческий конкурс ко Дню энергетика Общество

Юные нижегородцы смогут показать в рисунках, стихах и эссе, как они видят работу энергетиков – людей, благодаря которым в домах тепло и светло. Конкурс «Энергия вдохновения» проводят Эн+ Тепло Волга и Централизованная библиотечная система Автозаводского района. Заявки принимаются до 10 декабря.

Предприятия энергетического холдинга Эн+ в Нижнем Новгороде более 90 лет обеспечивают теплом и водой свыше 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов.

«Конкурс рисунков, эссе и стихов станет прекрасным поводом для молодых талантов лучше понять работу энергетиков, почувствовать гордость за тех, кто поддерживает уют и комфорт в каждом доме. Для нас особенно ценно увидеть нашу работу сквозь призму искреннего детского восприятия и творчества. Ведь участники конкурса завтра могут стать нашими коллегами, продолжателями славных традиций надежности и профессионализма работников энергетической сферы», – отметил генеральный директор ООО «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Как принять участие

Конкурсные работы можно приносить в библиотеки Автозаводского района (их адреса можно найти на сайте: https://lib-avt.ru/) или направить на электронный адрес: cbs-press@mail.ru. Заявку нужно заполнить до 10 декабря.

Жюри конкурса – нижегородские писатели, художники и работники Эн+ Тепло Волга – выберет лучшие работы. Победителей ждут приятные и полезные подарки. Рисунки, стихи и эссе победителей разместят на сайте и в соцсетях Централизованной библиотечной системы, а также на выставках на предприятиях Эн+ Тепло Волга ко Дню энергетика.

«ЦБС Автозаводского района и холдинг Эн+ успешно сотрудничают. Благодаря грантовой поддержке конкурса "Города со знаком плюс" в 2025 году на территории Библиотечно-досугового центра открылся Книжный парк. Новое культурное пространство посетили более 4 тысяч нижегородцев. Творческий конкурс ко Дню энергетика – это уникальная возможность вдохновить молодых ребят стать частью важной миссии энергоснабжения», – рассказала директор МКУК ЦБС Автозаводского района Людмила Девяткина.

Реклама. ООО «Эн+ Тепло Волга», ИНН 7701269595