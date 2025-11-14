Власти объяснили перебои с мобильным интернетом в Нижнем Новгороде Общество

Ограничения на мобильный интернет в Нижегородской области сохраняются из-за соображений безопасности. Об этом сообщили представители регионального министерства цифрового развития в ответ на обращения жителей в социальных сетях.

По словам чиновников, меры остаются в силе до тех пор, пока существует потенциальная угроза, требующая повышенного уровня защиты. В рамках этих мер в регионе снижают мощность сигнала сотовой связи. В региональном минцифры подчеркнули, что решения об ограничениях принимают силовые структуры.

Между тем, жители Нижнего Новгорода в соцсетях продолжают жаловаться на нестабильную работу мобильного интернета. Очередной всплеск обращений был зафиксирован 11 ноября.

В ведомстве также напомнили, что для минимизации неудобств в регионе действует система "белых списков" — это специальное техническое решение, разработанное Минцифры РФ совместно с операторами связи.

Суть механизма в том, что доступ к социально значимым интернет-ресурсам сохраняется даже при ограничениях. В список включены популярные российские цифровые платформы — соцсети, маркетплейсы, навигационные сервисы, приложения такси, а также личные кабинеты операторов связи.

Кроме того, без ограничений работают "Госуслуги", платформа дистанционного голосования, сайты Президента и Правительства РФ.

Для доступа к этим ресурсам не требуется дополнительная авторизация. В ближайшее время перечень будет расширен: Минцифры РФ уже готовит второй этап подключения востребованных сервисов. В него планируют включить, в том числе, банковские приложения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области была создана карта точек с бесплатным Wi-Fi.