Экономика

ВТБ поднимает ставку по вкладу "Двойная выгода" до 26%

14 ноября 2025 15:35 Экономика
ВТБ поднимает ставку по вкладу Двойная выгода до 26%

С 14 ноября ВТБ улучшает условия вкладу «Двойная выгода», который доступен участникам программы долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Максимальная ставка увеличена до 26% годовых.

Клиенты, оформившие в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, смогут открыть вклад «Двойная выгода» с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью до 26% годовых. Минимальная сумма депозита – от 30 тыс. рублей, максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3, 6 или 12 месяцев. Сумма первоначального взноса в ПДС также составляет не менее 30 тыс. рублей.

«Ноябрь – разгар «накопительного сезона», когда вкладчики смогут получить максимально выгодные условия для размещения своих средств. ВТБ уже поднял ставку по краткосрочным депозитам, а сейчас улучшает предложение «вдолгую». Причем клиенты получат действительно двойную выгоду – максимальную процентную ставку по вкладу и дополнительные выгоды от государства: софинансирвание и налоговый вычет», – сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 360 тыс. в течение десяти лет. Также за 15 лет участия в программе можно вернуть до 1 320 000 рублей от суммы своих взносов по договору долгосрочных сбережений в виде налогового вычета, размер которого зависит от налоговой ставки. Сегодня уже более 1 млн человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд, а более 600 тыс. из них, вложивших средства в 2024 году, получили 15,5 млрд рублей государственного софинансирования. Клиентам фонда доступны все преимущества программы долгосрочных сбережений.

ДВОЙНАЯ ВЫГОДА

До 100% финансовой поддержки государства для участников Программы долгосрочных сбережений (далее – ПДС) с доходом до 80 000 рублей/мес. (включительно) при личных взносах от 2 000 до 36 000 рублей в год.Ставка 26% годовых по вкладу «Двойная выгода» достигается на сроке 91 день при открытии вклада в веб-версии ВТБ Онлайн и в офисах Банка на сумму от 30 тыс. рублей при условии заключения в Банке договора по ПДС с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд с первоначальным взносом в размере не менее 30 тыс. рублей. Вклад может быть открыт в течение 14 календарных дней (включительно) с даты заключения договора по ПДС.В случае расторжения договора по ПДС в «период охлаждения» (14 календарных дней с даты оформления договора по ПДС) процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01% годовых не позднее 30 календарных дней с даты получения информации о расторжении договора по ПДС.Перед заключением договора по ПДС необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием, Ключевым информационным документом и Правилами формирования долгосрочных сбережений АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Государство и фонд не гарантируют доходности от размещения пенсионных резервов. Доход от размещения пенсионных резервов может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, Лицензия ФСФР № 269/2 от 18.10.2007, получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Уставом и иными документами можно в офисе Фонда: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, на сайте vtbnpf.ru(6+), а также, обратившись по телефону «горячей линии»: 8(800)775-25-35. Член СРО НАПФ с 17.12.2015.Вклад «Двойная выгода»: валюта вклада рубли, срок вклада 91, 181 и 370 дней, минимальная сумма вклада от 30 тыс. рублей, выплата процентов в конце срока вклада, пополнение, частичное снятие и продление договора не предусмотрено, досрочное расторжение по ставке вклада «до востребования». Процентные ставки на 91 день – 26% годовых, на 181 день – 16% годовых, 370 дней – 15% годовых.Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 14.11.2025

Теги:
ВТБ
