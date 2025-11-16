Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Экономика

Роботы усилили производство на Горьковском автозаводе

16 ноября 2025 11:54 Экономика
Роботы усилили производство на Горьковском автозаводе

На Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде активно используется автоматизация — в настоящее время на предприятии работают 588 промышленных роботов. Об этом сообщает издание "Живем в Нижнем".

Автоматизация на ГАЗе началась еще в 1989 году, когда первые роботы были установлены на линии сварки кабин грузовиков модели ГАЗ-3307. В 1990-х технология получила дальнейшее развитие: автоматические системы стали применяться при сварке кузовов бортовой и цельнометаллической версии "Газели".

Сегодня уровень роботизации на предприятии превышает средний показатель по стране. В частности, на каждые 10 тысяч сотрудников приходится 290 роботов. Несмотря на высокую степень автоматизации, это не мешает ГАЗу развивать кооперационные связи с другими производственными площадками.

Сейчас на заводе реализуются три масштабных проекта по внедрению автоматизированных решений в сборочно-кузовном производстве. По словам специалистов, новые технологии позволяют оптимизировать процессы и повысить эффективность выпуска продукции. Кроме того, ГАЗ всерьез намерен побороться за лидерство в автоматизации среди других российских автопроизводителей.

Ранее сообщалось, что компания Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных