Лидером по качеству 4G на трассе М-12 "Москва – Казань" стал Билайн

Билайн второй год подряд показывает самую высокую надежность сети на федеральной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Это следует из результатов исследования, проведенного и опубликованного ИАА «TelecomDaily».

Эксперт информационно-аналитического агентства проехал 811 км по трассе М-12 от Москвы до Казани, тестируя качество связи операторов большой четверки. Исследование проводилось с использованием комплекса TEMS Investigation, а среди ключевых параметров, измеряемых в рамках проекта: средние скорости передачи данных, пинг и успешность загрузки страницы Кеплера (эталонной страницы, включающей картинку, видео и текст).

По итогам тестирования Билайн занял лидерские позиции по первым двум показателям. Так, средняя скорость в сети оператора на автодороге составила 49,7 Мбит/с, а значение пинга – 64 миллисекунды.

Что касается загрузки страницы Кеплера, то здесь результаты всех операторов оказались приблизительно на одном уровне – 90,2% успешности.

Как отмечает само агентство, полученные цифры сопоставимы с показателями многих крупных городов и свидетельствуют о высоком уровне развития сети. Например, средние скорости мобильного интернета на всей протяженности трассы М-12 за год выросли в 1,5 раза.

Исследование ИИА «TelecomDaily» проходило в конце октября – начале ноября 2025 года. В географию тестирования вошли участки федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани: Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Республика Чувашия и Республика Татарстан.

