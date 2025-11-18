ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками

18 ноября 2025
Кибербабушка поможет Билайну бороться с мошенниками

Фото: freepik.com

Билайн тестирует продукт под названием «Кибербабушка» — это ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, отвлекая их внимание и расходуя их ресурсы. Уже в первом квартале 2026 года к «Кибербабушке» присоединится целая киберсемья.

Вот как работает «Кибербабушка»: ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель (LLM, Large Language Model) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Всё происходит в доли секунды, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит пожилая женщина. В результате он тратит время и ресурсы, общаясь с ИИ вместо реального человека, который мог бы пострадать от его активности.

Новая разработка — очередной шаг в усложнении системы защиты клиентов Билайна. Антифрод-платформа оператора уже давно отфильтровывает подозрительные звонки и перенаправляет их на Виртуального помощника — так, что звонящий слышит голосового бота и может некоторое время пообщаться с ним. При этом спам-робот вступает в разговор и ведет его некоторое время, а человек быстро понимает, что говорит с ботом, кладет трубку и пробует дозвониться еще раз. После запуска «Кибербабушки» нежелательный звонок, если он поступает в адрес клиентки серебряного возраста, будет перенаправляться на ИИ-модель, имитирующую живое общение.

Уже в первом квартале 2026 года к «Кибербабушке» присоединятся остальные члены киберсемьи для общения от лица клиентов обоих полов и всех возрастов.

Развитием продукта в Билайне занимается Центр компетенций по AI, используя open source решения и собственные разработки. В планах — заменить сторонние технологические компоненты на свои и масштабировать модель внутри сети Билайна, чтобы она могла одновременно общаться с любым количеством мошенников. Решение будет работать для всех пользователей сервиса «Моя безопасность» в рамках бесплатного базового тарифа.

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна

«С января по октябрь 2025 года антифрод-платформа Билайна заблокировала около 646 млн потенциально вредоносных вызовов. Больше трети из них, 233 млн, были адресованы пожилым людям. “Кибербабушка” — это важный шаг в усилении защиты наших наиболее уязвимых клиентов. Пока мы тестируем продукт с одним голосом на небольших объемах, анализируем реакцию мошенников, проводим дообучение модели. Уже в январе персонажей и голосов станет больше, а ко второму кварталу 2026 года решение масштабируется на всю сеть».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Билайн
