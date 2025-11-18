Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Музей Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа получил награды

18 ноября 2025 10:46
Музей Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа получил награды

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Два проекта музея трудовой славы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») отмечены наградами VII Национальной премии «Корпоративный музей».

Проект «Бессмертного полка завода нам имена хранить…» посвящен 80-летию Великой Победы. В городе Кстово были организованы выставки о вкладе заводчан-участников Великой Отечественной войны, жителей Кстовского района в Великую Победу. Проект был отмечен как победитель в специальной номинации церемонии «Наша история Победы». 

Проект «Сохраняем историю современными технологиями» по модернизации музея трудовой славы завода стал дипломантом третьей степени в номинации «Музейный интернет-проект и мультимедийный проект». Новое интерактивное оборудование снабжено современным программным обеспечением, позволяющим добавлять контент для виртуальных образов, трансляции всех форматов документов, презентаций, по аналогии с компьютером. А с помощью большого экрана можно проводить различные мероприятия: от виртуального путешествия до трансляции тематических документов. Проект стирает грань между посетителем и экспонатом, погружает в историю, позволяет разнообразить презентацию основных вех развития предприятия.

Премия «Корпоративный музей» проводится с 2018 года. Первыми ее участниками стали 16 корпоративных музеев России, а победителей определяли в шести номинациях. В 2025 году масштаб премии значительно вырос: в 17 номинациях соревновались 153 проекта от 75 музеев.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

