Музей Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа получил награды

Два проекта музея трудовой славы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») отмечены наградами VII Национальной премии «Корпоративный музей».
Проект «Бессмертного полка завода нам имена хранить…» посвящен 80-летию Великой Победы. В городе Кстово были организованы выставки о вкладе заводчан-участников Великой Отечественной войны, жителей Кстовского района в Великую Победу. Проект был отмечен как победитель в специальной номинации церемонии «Наша история Победы».
Проект «Сохраняем историю современными технологиями» по модернизации музея трудовой славы завода стал дипломантом третьей степени в номинации «Музейный интернет-проект и мультимедийный проект». Новое интерактивное оборудование снабжено современным программным обеспечением, позволяющим добавлять контент для виртуальных образов, трансляции всех форматов документов, презентаций, по аналогии с компьютером. А с помощью большого экрана можно проводить различные мероприятия: от виртуального путешествия до трансляции тематических документов. Проект стирает грань между посетителем и экспонатом, погружает в историю, позволяет разнообразить презентацию основных вех развития предприятия.
Премия «Корпоративный музей» проводится с 2018 года. Первыми ее участниками стали 16 корпоративных музеев России, а победителей определяли в шести номинациях. В 2025 году масштаб премии значительно вырос: в 17 номинациях соревновались 153 проекта от 75 музеев.
