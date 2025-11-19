Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40% Экономика

С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 млрд рублей единых детских пособий с использованием сервисов банка. Общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель.



С января по октябрь более 300 тыс. клиентов уже получают выплаты в рамках единого детского пособия на карту ВТБ. Количество получателей выросло на 40% по сравнению с 2024 годом.



ВТБ предлагает получателям детских пособий дополнительные преимущества. Клиенты могут подключить бесплатное страхование детей от критических заболеваний. Родители могут воспользоваться онлайн-консультациями профильных врачей, получать второе медицинское мнение и пользоваться дистанционным мониторингом здоровья от врачей.



Единое детское пособие в ВТБ чаще всего оформляют жители Москвы, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской и Свердловской областей.



Цифровые сервисы ВТБ позволяют клиентам быстро узнавать о положенных выплатах и оформлять их дистанционно. Социальный калькулятор подбирает пособия менее чем за две минуты – достаточно ответить на несколько вопросов о семье, сервис покажет доступные выплаты и поможет подать заявку онлайн. С начала года им воспользовались более 370 тыс. клиентов ВТБ и сделали расчет потенциальных выплат общим объемом 11 млрд рублей.

Фото - предоставлено ВТБ.