Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 11:17"Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга
21 ноября 2025 11:12Вспышка лейкоза у животных в Чкаловске обернулась карантином
21 ноября 2025 10:56Тургенев покоряет нижегородцев: "Отцы и дети" лидируют в цифровом чтении
21 ноября 2025 10:14Пасмурные выходные с дождем и снегом ожидаются в Нижнем Новгороде
21 ноября 2025 10:00Участник СВО из Борского округа получил новую квартиру
21 ноября 2025 09:43Платные парковки могут появиться в Городце
21 ноября 2025 09:35Люлин: нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу
21 ноября 2025 09:30Капремонт корпуса коммерческого техникума в Арзамасе оценили в 28 млн рублей
21 ноября 2025 09:23Более 100 встреч с бойцами СВО в рамках проекта "Герои Родины" состоялось в школах Нижегородской области в новом учебном году
21 ноября 2025 09:1670 педагогов нижегородских вузов получили награды за профессиональные достижения в День преподавателя высшей школы
Общество

"Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга

21 ноября 2025 11:17 Общество
Ростелеком открыл первое деловое пространство в формате шеринга

«Ростелеком» запускает сеть цифровых офисных пространств в формате шеринга.  полностью готовые рабочие пространства, которые можно арендовать на короткий срок через специальное приложение для смартфона. Аудитория проекта «РТК Шеринг» — бизнес с распределенными командами и компании, использующие удаленный формат работы, которые хотят повысить производительность и креативность сотрудников. «Цифровой офис» даст им возможность эффективно организовать работу своих команд без необходимости значительных инвестиций в ремонт, оснащение и управление офисом. 

Цифровой офис в «РТК Шеринге» представляет собой приватное рабочее пространство с возможностью краткосрочной гибкой аренды для компаний. Это обеспечивает конфиденциальность и комфорт, недоступные в классических коворкингах. Компании могут снять офисы как на два-три дня в неделю, например, для проведения планерок или синхронизации удаленных команд, так и на более длительные периоды. Процесс аренды полностью автоматизирован: выбрать офис, забронировать его подписать договор можно прямо в приложении. Это позволяет компаниям максимально оперативно начать пользоваться пространством.

Первый такой офис «Ростелеком» открыл в ТЦ «Мозаика» в Москве. Кроме технологичных рабочих мест в нем есть специализированные зоны для встреч, презентаций и переговоров, а также полностью оборудованная студия звукозаписи, где можно записывать подкасты, интервью и вести стримы.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»:

«Мы видим растущий интерес к такому формату со стороны владельцев недвижимости, в частности, торговых центров — для них это отличная возможность привлечь больше посетителей и снизить риски потерь от пустующих площадей. Компаниям-арендаторам краткосрочная аренда офисов позволяет сосредоточиться на решении ключевых бизнес-задач, а не на поиске и обустройстве пространства. Мы уделили особое внимание удобству и производительности: каждое рабочее место оснащено эргономичной мебелью, производительным оборудованием и подключено к высокоскоростному интернету. Предлагая российским компаниям не только востребованные цифровые решения, но и удобные рабочие пространства, “Ростелеком” стремится создать во всех смыслах комфортную среду для развития бизнеса».

«Ростелеком» будет развивать проект не только как собственный продукт, но и по франшизе (подробная информация — на сайте). Это позволит быстро масштабировать сеть по всей стране и предложить предпринимателям понятную бизнес-модель с высокой рентабельностью. 

Размещение в торговых центрах обеспечит доступность инфраструктуры и позволит сотрудникам компаний-арендаторов экономить время на решение личных задач: магазины, фуд-корты, фитнес-клубы, МФЦ и другие сервисы здесь находятся в шаговой доступности. 

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком». 
Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных