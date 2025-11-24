Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью Общество

Фото: freepik.com

Почти 3,5 млрд звонков от мошенников и спамеров с начала года заблокировала антифрод-система Билайна. Группа быстрого реагирования оператора напоминает о том, как важно беречь персональные данные и сохранять бдительность, и рассказывает о тройке самых распространенных мошеннических схем осени.

С января 2025 года антифрод-система Билайна заблокировала более 3,4 млрд спам-звонков, из них порядка 646 млн — мошеннических. Самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: чуть больше трети всех заблокированных вредоносных звонков — 233 млн — пришлось на клиентов старше 65 лет.

Самыми сложными для отражения оказались следующие случаи:

Клиента из республики Дагестан 1960 года рождения атаковали трижды с интервалом в месяц: 30 числа в июне, июле и августе. В общей сложности он получил больше 26 тыс. мошеннических звонков.

Клиентке 1983 года рождения из Пензы 12 июня позвонили 22 850 раз. Атака продолжалась весь день: с 9.00 до 23.00.

Клиентка 1959 года рождения из Москвы 31 мая получила 3539 звонков за два часа с 8 часов утра.

Все эти вызовы были перенаправлены на «Виртуального помощника», и люди даже не узнали о том, что им что-то угрожало. То есть современные технологии существенно снижают риски — но не снимают их. Так что, чтобы не попасться на удочку злоумышленников, важно оставаться начеку.

Чтобы помочь гражданам в этом, Группа быстрого реагирования Билайна проанализировала данные о вредоносной активности и назвала три схемы, которые мошенники чаще всего использовали этой осенью.

1. Вас взломали.

Злоумышленники отправляют клиенту СМС или e-mail примерно такого содержания: ваш аккаунт на Госуслугах взломали, срочно свяжитесь со специалистами по такому-то номеру. Далее перепуганная жертва сама звонит преступникам и в результате манипуляции выдает конфиденциальные данные или называет код для реального взлома аккаунта.

2. Вам посылка.

Аферист звонит клиенту, представляясь сотрудником сортировочного центра Почты России, где якобы только что нашлась адресованная ему посылка. Ее могут отправить по адресу почтой или курьером — нужно только назвать код из СМС.

3. Ждем вас на работу.

Мошенник звонит клиенту, который ищет работу, и предлагает ему встретиться в Zoom, чтобы обсудить перспективную вакансию. Во время разговора потенциальную жертву просят включить демонстрацию экрана. Далее следует или установка вредоносного ПО, или замаскированный под другую операцию перевод денег на мошеннический счет, или отправка кода, который оказывается виден в демонстрационном режиме.

Группа быстрого реагирования Билайна создана для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Клиент, который подозревает, что он стал жертвой одной из этих или любой другой мошеннической схемы, может связаться с Группой по номеру 0611 или в чате мобильного приложения Билайна. Сотрудники оперативно подключатся и постараются помочь.

Но лучше, чтобы необходимости в решительных действиях не возникало. Для этого важно быть внимательным, беречь личные данные и не диктовать СМС-коды третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками официальных организаций. Ни одна служба поддержки никогда не попросит клиента установить на смартфон стороннее приложение и/или продемонстрировать экран.

А чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, особенно старших родственников и детей, можно подключить в приложении Билайна сервис «Моя безопасность», который защищает клиентов от нежелательных звонков.

