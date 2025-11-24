Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Новости партнеров

5 ошибок при покупке коврика и напольного ковра, из-за которых страдает комфорт дома

24 ноября 2025 12:19

erid: 2SDnjdxNPfV

Ковер может превратить квартиру в уютное гнездышко или окончательно испортить впечатление от интерьера. Многие покупают первый понравившийся вариант, а потом жалеют — то размер не подошел, то чистить невозможно, то по полу скользит. Дизайнеры интерьера отмечают пять типичных промахов, которых легко избежать, если знать заранее, какой ковер купить на пол с учетом особенностей помещения.

Ошибка 1. Неправильный размер — самая частая проблема

Крошечный коврик под огромным диваном выглядит нелепо, словно заплатка. Слишком большой съедает пространство и визуально уменьшает комнату. Золотое правило гостиной — передние ножки всей мебельной группы должны стоять на ковре. Если это невозможно, пусть хотя диван наступает на края ковра на 20–30 см.

В спальне ковер выступает за кровать минимум на 50 см с каждой стороны, иначе вставать придется на холодный пол. Столовая зона требует, чтобы при отодвинутых стульях все четыре ножки оставались на ковре — добавьте к диаметру стола 120–150 см. Прихожая любит узкие дорожки, которые не мешают открывать двери.

Размерные ориентиры по комнатам:

  • Гостиная 18–20 м² — от 200×300 см.
  • Спальня с двуспальной кроватью — 200×300 или 250×350 см.
  • Детская — 150×200 см для игровой зоны.
  • Столовая на шесть персон — круглый диаметром 200 см или прямоугольный 200×300 см.

Перед покупкой разметьте на полу малярным скотчем предполагаемые размеры. Так вы точно увидите, как ковер впишется в пространство, и не ошибетесь.

Ошибка 2. Игнорирование материала и его особенностей

Шикарный белый шерстяной ковер в прихожей превратится в грязную тряпку за неделю. Длинноворсовая модель в доме с собакой станет сборником шерсти и мусора. Натуральный джут на теплом полу быстро рассохнется и потеряет вид. Материал нужно выбирать исходя из реальных условий эксплуатации, а не только эстетики.

Для проходных зон берите износостойкую синтетику — полипропилен или нейлон с плотным коротким ворсом. Специалисты рекомендуют купить коврик из материала, соответствующего интенсивности использования помещения. Спальня допускает нежную шерсть или вискозу, кухня — моющиеся хлопковые варианты, детская — гипоаллергенные синтетические с антибактериальной пропиткой.

Проверяйте плотность основы — рыхлая быстро деформируется под мебелью. Качественный ковер должен быть тяжелым и упругим на ощупь. Если производитель не указывает состав и плотность ворса — это тревожный звонок о низком качестве.

Ошибка 3. Выбор цвета без учета практичности

Белоснежный ковер смотрится волшебно, но требует профессиональной чистки каждый месяц. Черный выдает каждую пылинку и крошку, заставляя пылесосить дважды в день. Яркие кислотные цвета быстро надоедают и раздражают глаз.

Средние тона — серые, бежевые, терракотовые, приглушенный синий — скрывают легкие загрязнения и универсальны. Мелкий пестрый узор маскирует пятна лучше однотонной поверхности. Темные благородные оттенки хороши для гостиных без детей и животных, светлые — для спален с минимальной проходимостью.

Практичные цветовые решения:

  • Прихожая — серо-коричневые меланжевые, с узором.
  • Гостиная — средне-серые, бежевые, пыльно-синие.
  • Спальня — пастельные оттенки, пудровые, лавандовые.
  • Детская — немаркие принты, средняя насыщенность цвета.

Учитывайте освещенность комнаты. В темных северных помещениях светлый ковер добавит воздуха. А в залитых солнцем южных темный создаст баланс и прохладу.

Ошибка 4. Забыли про основу и противоскользящее покрытие

Ковер, который ездит по ламинату при каждом шаге, — не просто неудобство, а реальная опасность травмироваться. Особенно это критично для семей с детьми и пожилыми людьми. Некачественная основа деформируется, появляются волны и заломы, восстановить форму уже невозможно.

Латексная или резиновая подложка надежно фиксирует ковер на гладких поверхностях. Если ее нет — купите отдельно противоскользящую сетку, она стоит копейки и решает проблему. Джутовая основа экологична, но требует дополнительной фиксации на паркете. Синтетическая тканая основа самая долговечная и не боится влаги.

Перед покупкой осмотрите изнанку — она должна быть плотной, без проплешин, с равномерным нанесением фиксирующего слоя. Дешевые ковры часто экономят именно на основе, что сокращает срок службы в разы.

Ошибка 5. Покупка без учета ухода и чистки

Роскошный ковер с ворсом 5 см выглядит как облако, но превращает уборку в пытку — пылесос застревает, крошки проваливаются вглубь, пятна выводятся с трудом. Светлая шерсть требует химчистки три раза в год, что влетает в копеечку. Искусственный шелк теряет блеск от обычного пылесоса и нуждается в деликатном уходе.

Трезво оцените свои возможности. Работающим родителям с двумя детьми и собакой нужен синтетический коврик с коротким ворсом, который легко моется и быстро сохнет. Перфекционистам без животных подойдет что угодно. Аллергикам лучше выбирать материалы с антибактериальной обработкой и простой чисткой.

Длинный ворс собирает шерсть домашних животных в космических масштабах — готовьтесь вычесывать его специальной щеткой еженедельно. Натуральные материалы впитывают запахи и требуют регулярного проветривания.

В интернет-магазине La Redoute можно выбрать ковры с учетом всех практических нюансов — от материала и размера до типа основы. Это поможет избежать типичных ошибок и купить действительно подходящий вариант.

Следуя несложным правилам, вы получите ковер, который прослужит годами и будет радовать каждый день, а не превратится в источник разочарования и лишних хлопот. Посмотреть варианты можно по ссылке: https://www.laredoute.ru/pplp/100/75363/cat-75509.aspx

Фото предоставлено ООО «Ла Редут Рус».

Реклама. ООО «Ла Редут Рус». ИНН 7710616929 laredoute.ru

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

