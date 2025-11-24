Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Виртуальная реальность от ЛУКОЙЛа

24 ноября 2025 12:23 Общество
Виртуальная реальность от ЛУКОЙЛа

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В кстовском Дворце детско-юношеского творчества в этом году открыто новое направление для школьников – "Программирование виртуальной и дополненной реальности". При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в рамках проекта были приобретены комплекты VR-гарнитуры, а также мощный ноутбук и компьютер для разработки и тестирования проектов.

На занятиях ребята под руководством опытного педагога осваивают создание трехмерных моделей и виртуальных миров с использованием отечественного программного обеспечения. 

Сейчас в объединении занимается десять детей. И уже в ноябре юные кстовчане успешно дебютировали на Всероссийском конкурсе «VR-метка на карте России». Следующим этапом станет подготовка участников объединения к престижным хакатонам и Национальной технологической олимпиаде, направленной на развитие инженерных компетенций среди школьников. 

Кроме того, особое внимание уделяется социальной адаптации ребят с ограниченными возможностями здоровья. Запланировано внедрение специализированных цифровых решений, позволяющих детям с ОВЗ улучшать социальные навыки посредством специально разработанных виртуальных тренажеров. 

«Приобретение нового современного IT-оборудования для реализации направления "Программирование виртуальной и дополненной реальности" – огромный скачок вперёд. И мы благодарим за это Компанию «ЛУКОЙЛ»! Воспитание будущих IT-специалистов и подготовка квалифицированных кадров – одна из приоритетных современных задач. Вместе мы помогаем детям окунуться в мир высоких технологий и воплотить их самые смелые идеи», – отметила директор МАУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества» Елена Каменских. 

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

