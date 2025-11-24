Билайн расширил емкость сети 4G по всей Нижегородской области Общество

Мобильный оператор завершил очередной этап модернизации инфраструктуры в Нижегородской области – оптимизировал параметры сети, увеличив ее емкость и подготовив к росту трафика. В результате успешной реализации проекта сегодня большее количество клиентов компании могут одновременно пользоваться цифровыми сервисами на высоком уровне даже в моменты сильной загруженности.

Примененное техническое решение называется рефарминг, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G*. Для наглядности такие работы можно сравнить с увеличением проезжей части – вместо двухполосной дороги территории получили скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга заключается в том, что для решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно применяется для связи поколения 3G*. Билайн частично перенаправил данную частоту в пользу более современного формата 4G, что незамедлительно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео, музыка в интернете, теперь грузятся быстрее.

Как подчеркивают в компании, технические работы охватили всю территорию Нижегородской области, а общее количество «перенастроенных» базовых станций превысило 700 позиций.

«В течение последних нескольких месяцев наша команда последовательно проводила рефарминг в регионе, и сегодня мы видим реальный положительный эффект от проекта. По итогам работ мы не только расширили пропускную способность сети, но и увеличили скорости передачи данных для удобства клиентов. И что важно – благодаря рефармингу нам удалось укрепить и создать дополнительный объем прочности нашей инфраструктуры, чтобы проактивно отвечать на растущие цифровые запросы жителей», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.

Еще из плюсов рефарминга для клиентов – рост доступности голосовой связи в режиме VoLTE**, которую Билайн запустил в Нижегородской области прошлым летом. Напомним, эта технология не только улучшает качество голосовых вызовов, делая звук четче и яснее, но и позволяет одновременно разговаривать с собеседником и выходить в интернет.

*4G – 4Джи – четвертое поколение мобильной связи. 3G – 3Джи – третье поколение мобильной связи.

**VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE (англ.). LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие (англ.)

