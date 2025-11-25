Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в "Пятёрочке"

25 ноября 2025 12:15 Общество
Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в Пятёрочке

Фото: пресс-служба Билайна

 Билайн и X5 объявляют о старте продаж SIM-карт со специальным тарифом в торговой сети «Пятёрочка». «Тариф с кешбэком» совмещает простое подключение связи и ощутимую выгоду от сервиса «Пакет» при повседневных покупках: пользователи тарифа получают 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» (кроме табачной продукции, лотерей, подарочных сертификатов и товаров с жёлтыми ценниками). Экономия может достигать до 6 000 рублей в месяц.

Специальный «Тариф с кешбэком» включает в себя 400 минут и 50 ГБ и стоит 590 рублей в месяц (единая цена для всех регионов присутствия*, без ежедневных списаний). При желании клиент может в приложении Билайна (12+) снизить количество минут или гигабайт и платить меньше. Кроме того, вне зависимости от выбранных пакетов пользователям нового тарифа бесплатно доступен безлимитный трафик** на музыку, видео, мессенджеры и социальные сети.

Как это работает для клиента

  • Купите в «Пятёрочке» SIM-карту Билайна с тарифным планом «Тариф с кешбэком».

  • Пройдите саморегистрацию через портал «Госуслуги» и активируйте тариф за 590 рублей в месяц.

  • Войдите в приложение «Пятёрочки» (6+) или «Перекрёстка» (6+) с новым номером — сервис «Пакет» уже включён в тариф и доступен за 0 рублей.

  • Получайте 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за каждую покупку в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» и оплачивайте ими последующие покупки по правилам «X5 Клуба». Максимум до 6 000 рублей выгоды в месяц.

Где купить

На старте продажи открыты в Москве и Московской области (около 1 650 магазинов). В рамках федерального запуска продукт станет доступен практически по всей России*, в том числе и в Нижегородской области — более чем в 8,5 тыс. торговых точек «Пятёрочка». Для удобства покупателей SIM-карты Билайна с «Тарифом с кешбэком» размещены на выделенной бренд-стойке с информационными материалами.

Почему это удобно

  • Одна покупка — сразу связь и кешбэк за повседневные траты.

  • Прозрачные условия: единая цена во всех регионах, без ежедневных списаний и скрытых опций.

  • Кешбэк виден и управляется в приложении «Пятёрочки» (6+) или «Перекрёстка» (6+), подключение SIM-карты и связь — в приложении Билайна (12+).

  • Максимальная выгода в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»: пользователи тарифа получают все преимущества сервиса «Пакет» за 0 рублей: по 3 бесплатных доставки каждый месяц, 20% кешбэка баллами «X5 Клуба» на готовую еду и выпечку, до 50% кешбэка баллами «X5 Клуба» за горячие напитки, 10 любимых категорий и многое другое.

«Мы рады, что стратегическое партнерство с одним из крупнейших в стране ритейлером вышло на федеральный уровень. Мы в несколько раз увеличили свое присутствие в «Пятёрочке», расширив свою представленность далеко за пределы столичного региона. Такой шаг делает подключение наших услуг еще доступнее и удобнее для максимально широкой аудитории», — отметил Роман Прыганов, директор департамента по управлению партнерским каналом Билайна.

«Наше новое предложение совмещает простую механику и ощутимую выгоду: подключил связь — и сразу начал получать кешбэк за привычные ежедневные покупки. Это удобный способ экономить без лишних действий, доступный практически любому», — подчеркнул Андрей Губанов, директор департамента по развитию лояльности и игровых решений Билайна.

«Совместный тариф с Билайном — это шаг к тому, чтобы повседневные покупки и сервисы связи работали на клиента вместе. Мы объединяем привычные действия покупателей в один удобный сценарий: человек получает качественную связь и делает покупки в «Пятёрочке» или «Перекрёстке» с существенной выгодой. Для нас важно, чтобы каждый продукт X5 давал реальную ценность и ощущение заботы в мелочах», — отметил Евгений Галимский, Директор по развитию лояльности и экосиcтемных продуктов Х5.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

В проекте участвуют только SIM-карты с технологией саморегистрации

*кроме Чукотского автономного округа и Норильска.

** В сети Билайн, кроме Чукотского АО, к ряду сервисов без траты пакета интернета по тарифу через офиц. прил. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

