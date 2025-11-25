Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Экономика

Решение – в SMS: Т2 поделилась эффективными практиками с бизнес-сообществом

25 ноября 2025 12:44 Экономика
Решение – в SMS: Т2 поделилась эффективными практиками с бизнес-сообществом

T2, российский оператор мобильной связи, принял участие в стратегической сессии по цифровой трансформации производств в Нижнем Новгороде. Представители оператора рассказали о востребованном b2b-инструменте для повышения продаж и поиска персонала – таргетированной SMS-рассылке. Гибкая настройка услуги по десяткам критериев возможна благодаря аналитике big data.

Оператор Т2 уделяет большое внимание развитию b2b-инструментов, и одной из самых востребованных услуг остается SMS-таргетинг. Компания ежедневно обрабатывает порядка 150 терабайтов данных, что позволяет выделять множество характеристик аудитории и предоставлять клиентам различные типы аналитики.

Адресные рассылки позволяют избежать нецелевых контактов, а интуитивно понятный интерфейс дает доступ к более чем 200 параметрам таргетинга SMS. Управлять кампанией можно в личном кабинете. Т2 также позволяет отслеживать эффективность рассылки и оценивать ее конверсию. Больше возможностей предоставляет выбор геозоны проведения рассылки, когда оправлять предложения можно клиентам, которые находятся на определенной улице, в метро или другом месте.

По данным аналитиков Т2, SMS остается одним из самых быстрых и надежных каналов связи компании с потенциальным клиентом или сотрудником. Каждый третий абонент открывает входящее сообщение в течение минуты. 70% абонентской базы Т2 не против получать рекламные SMS. 55% компаний уже используют рекламные сообщения, особенно популярна эта услуга в сфере ритейла и электронной коммерции.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Сегодня, когда успех в бизнесе определяется скоростью принятия решений, значительно возрастает спрос на точные и быстрые сервисы. Предпринимателям важно сокращать материальные и временные затраты, но с сохранением высоких результатов. Это касается в том числе кампаний по привлечению персонала и продвижению своих услуг. Благодаря серьезному массиву накопленных данных SMS-таргетинг от Т2 соответствует самым повышенным требованиям бизнеса. Наша абонентская база превышает 48 млн абонентов, а для формирования сегментов таргетинга мы используем до 5 тысяч поведенческих характеристик, что открывает уникальные возможности перед партнерами».

Фото: пресс-служба T2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/   

