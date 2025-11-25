Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
25 ноября 2025 13:14Клиентам ВТБ доступна оплата квитанций из мессенджеров, почты и галереи телефона
25 ноября 2025 12:44Решение – в SMS: Т2 поделилась эффективными практиками с бизнес-сообществом
25 ноября 2025 12:40Нижегородские предприятия задолжали Росприроднадзору более 123 000 000 рублей
25 ноября 2025 10:50Почти 27 млрд рублей направят на поддержку нижегородских семей с детьми
25 ноября 2025 10:37Концессию по созданию мультимодального порта на Бору заключат в 2026 году
25 ноября 2025 09:50Нижегородские власти просят бизнес регистрироваться в регионе из-за налогов
24 ноября 2025 17:46Шаронов рассказал о работе над бюджетом-2026 в условиях кризиса
24 ноября 2025 16:20Производство молока и яиц увеличилось в Нижегородской области
24 ноября 2025 16:15Выработка нижегородской компании спецтехники выросла на 20% благодаря федпроекту
24 ноября 2025 15:49Еще 3,8 млрд рублей выделят на ремонт Нижегородской станции аэрации
Экономика

Клиентам ВТБ доступна оплата квитанций из мессенджеров, почты и галереи телефона

25 ноября 2025 13:14 Экономика
Клиентам ВТБ доступна оплата квитанций из мессенджеров, почты и галереи телефона

Розничные клиенты могут отправлять файлы с квитанциями на оплату из галереи телефона, почты или мессенджеров в ВТБ Онлайн — без скачивания и лишних шагов. Опция поддерживает форматы PDF, JPG и PNG, оплата проходит в онлайн-банке без комиссий в пару кликов.

Функция запускается через кнопку "Поделиться" — клиентам необходимо открыть файл с QR-кодом или реквизитами в любом источнике — галерее, email или чате мессенджеров — и передать в ВТБ Онлайн для оплаты. Если QR не распознается, система автоматически считает реквизиты с квитанции, обеспечивая быстрое и безопасное заполнение платежной формы за пару секунд. Это экономит время: не нужно входить в банк заранее — процесс стартует там, где был получен файл, минимизируя переходы между приложениями.

Функционал решает главные потребности клиентов: удобство, экономию времени и безопасность — все платежи защищены многоуровневой верификацией. По оценкам банка, опция упрощает оплату для миллионов пользователей, особенно тех, кто часто получает квитанции по email или в чатах.

Функционал доступен для пользователей Android в приложении ВТБ Онлайн (версия 19.18 и выше) и для iOS в веб-версии.

Фото предоставлено ВТБ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных