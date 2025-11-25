Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 17:28Инициативу о льготах на бензин для отдельных категорий граждан раскритиковали
25 ноября 2025 17:08Глеб Никитин: проблема дефицита водителей автобусов решается
25 ноября 2025 16:56Глеб Никитин высказался о стройке склада WB в Новинках
25 ноября 2025 16:41ВТБ подвел итоги первого года реставрации Дома Радио в Санкт-Петербурге
25 ноября 2025 16:32Т2 эксклюзивно запустила продажи на Яндекс Маркете
25 ноября 2025 16:23Расширение трассы Р-158 в районе Нижегородца скоро продолжится
25 ноября 2025 16:22Обладателям премии года — премиум-приз: "Ростелеком" наградил нижегородских бизнес-лидеров
25 ноября 2025 16:1330-летие регионального отделения "Союза пенсионеров России" отметили в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 16:05Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина
25 ноября 2025 15:57Озвучены три проблемы, мешающие губернатору Глебу Никитину спать
Общество

Т2 эксклюзивно запустила продажи на Яндекс Маркете

25 ноября 2025 16:32 Общество
Т2 эксклюзивно запустила продажи на Яндекс Маркете

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил продажи тарифа «Я онлайн» эксклюзивно на Яндекс Маркете. Об этом заявила Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности, на большой конференции Яндекс Рекламы REKONFA Live 2025. Тариф включает безлимитный интернет на сервисы Яндекса. Клиенты могут приобрести SIM-карту за один рубль как отдельно, так и вместе с новым смартфоном

«Сотрудничество с Яндексом – самый успешный кейс партнерства в истории Т2. Запуск продаж SIM-карт с тарифом «Я онлайн», разработанным специально для партнера, на Яндекс Маркете дает беспрецедентно высокую охватность. К такому выводу пришла Ирина Лебедева на круглом столе, посвященном потенциалу партнерств. С учетом рекламной кампании, стартовавшей на Яндекс Маркете, охваты за первый месяц продаж составили более 20 млн, объяснила она. Т2 представлен на эксклюзивных условиях, что показывает высокий уровень доверия партнера к проекту и эффективность реализованных ранее инициатив с Яндексом, подчеркнула Лебедева.

Заказать SIM-карту пользователь может на маркетплейсе онлайн, а получить – в любом пункте выдачи заказов. Клиенты могут оформить SIM прямо в процессе покупки смартфона или планшета с помощью тумблера в карточке товара. Также это возможно сделать через поиск, ленту товаров или корзину при добавлении устройств с поддержкой SIM-карт или аналогичных товаров.

Приобрести SIM-карту на Яндекс Маркете можно за один рубль. В течение первого года абонентская плата составит 500 рублей в месяц вместо стандартных 650 рублей. Скидка предоставляется автоматически и действует при новом подключении. 

В тариф «Я онлайн» входят 100 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки внутри сети, 200 минут для исходящих звонков из популярных стран на номера Т2 России. В состав тарифа также включена услуга «Безлимит на сервисы Яндекса». 

Фото: скриншот эфира REKONFA 
Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/    

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т2
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных