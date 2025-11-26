Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году Экономика

Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил, что выручка от партнерских продуктов выросла в 2025 году на 18% год к году, в 2026 году компания планирует увеличить эту динамику более чем втрое до 57%. Такое заявление сделала Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, на маркетинговой конференции Яндекс Рекламы REKONFA 2025. Число пользователей флагманского продукта MiXX, который агрегирует лучшие партнерские офферы на рынке, выросло среди абонентов других операторов с начала 2024 года в 5 раз.

Ирина Лебедева подтвердила тренд на долгосрочный характер партнерств на фоне растущей технической сложности продуктов, эксклюзивности коллабораций и времени, необходимого для укрепления знания о них: с time-to-market до 6 месяцев продуктовый кейс рассчитывается минимум на 12 месяцев.

Она сделала акцент на важности показателя NPS как ключевого индикатора того, насколько продукт отвечает на запрос клиента. Миссия мультиподписки MiXX – предлагать лучший оффер в каждой категории. «Это дает продукту самый высокий NPS по продуктам компании, более 51% – выше только у бесплатных промопредложений», – объяснила Лебедева.

Благодаря MiXX Т2 получает выход на абонентов любых операторов. Неабоненты Т2 подключают подписку в интерфейсах Т2 и «Ростелекома»: с начала 2024 года их число выросло в 5 раз, объяснили в компании. К 2026 году компания планирует удвоить этот показатель: за счет качественного улучшения клиентского пути, состава подписки, запуска новых версий MiXX и выхода на новые рынки сбыта.

Фото: скриншот эфира REKONFA

