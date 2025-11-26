Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 ноября 2025 21:57Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшим мальчиком в Выксе
26 ноября 2025 21:49Смертельное ДТП с 11-летним ребенком в Выксе обернулось уголовным делом
26 ноября 2025 17:48Директор стройфирмы получил условный срок за смерть рабочего в Семенове
26 ноября 2025 15:46Экс-главе миграционного центра в Нижнем Новгороде не удалось обжаловать приговор
26 ноября 2025 14:17Росфинмониторинг внес 17-летних уроженцев Дзержинска в список экстремистов
26 ноября 2025 12:47Машинисту тепловоза из Дзержинска грозит 20 лет за госизмену
26 ноября 2025 12:29Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД
26 ноября 2025 09:27Автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 17:38Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Дзержинске — видео
25 ноября 2025 15:09Экс-глава саровского отделения ФССП получила условку за фиктивную отчетность
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшим мальчиком в Выксе

26 ноября 2025 21:57 Происшествия
Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшим мальчиком в Выксе

Прокуратура заинтересовалась страшным ДТП в Выксе, в результате которого погиб 11-летний подросток. 

По данным полиции, сначала мальчика, переходившего дорогу, сбил один автомобиль, а после по нему проехался другой. Потерпевший умер до приезда скорой. 

В МВД возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. 

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ДТП Прокуратура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных