Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшим мальчиком в Выксе

Прокуратура заинтересовалась страшным ДТП в Выксе, в результате которого погиб 11-летний подросток.
По данным полиции, сначала мальчика, переходившего дорогу, сбил один автомобиль, а после по нему проехался другой. Потерпевший умер до приезда скорой.
В МВД возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
