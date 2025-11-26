Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшим мальчиком в Выксе Происшествия

Прокуратура заинтересовалась страшным ДТП в Выксе, в результате которого погиб 11-летний подросток.

По данным полиции, сначала мальчика, переходившего дорогу, сбил один автомобиль, а после по нему проехался другой. Потерпевший умер до приезда скорой.

В МВД возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.