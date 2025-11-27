"Аффектное" барокко: Нижегородский оперный театр представит премьеру пастиччо

Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
18 и 19 декабря 2025 года в концертном Пакгаузе Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина представит премьеру необычного проекта — спектакля "В состоянии аффекта" (16+), созданного художницей Сашей Фроловой и оперным драматургом Ильей Кухаренко.

Новая постановка исследует феномен барочного "аффекта" – доминирующего эмоционального состояния, лежащего в основе каждой арии эпохи барокко. Авторы проекта размышляют о том, как эти исторические эмоциональные коды проявляются в современности и каким образом их можно выразить с помощью цвета, формы, движения и звука.

Сегодня слово "аффект" чаще ассоциируется с психиатрией или уголовной экспертизой. Однако в XVII-XVIII веках на оперной сцене именно аффекты определяли внутренний мир каждого персонажа. Эмоции в барочной музыке были строго структурированы, и опытный слушатель мог легко распознать Желание, Гнев, Печаль, Величие или Мольбу буквально с первых нот.

"В состоянии аффекта" построен по принципу итальянского оперного pasticcio – жанра, в котором фрагменты из разных произведений объединяются в новое сценическое высказывание. В спектакль вошли арии и инструментальные номера из произведений Вивальди, Порпоры, Скарлатти, Броски и Генделя. Каждая музыкальная сцена раскрывает один из аффектов через художественную интерпретацию Саши Фроловой.

Одной из особенностей постановки стали короткие видеосюжеты с участием солистов. Эти интервью, снятые Сашей Фроловой, раскрывают личные переживания артистов, связанные с такими эмоциями, как Ярость, Ревность, Скорбь, Самобичевание, Радость, Единение и Любовь. В спектакле они встроены в канву действия и сопровождаются клавесинной импровизацией Фёдора Строганова, напоминая речитативы барочной оперы.

Танцевальная часть спектакля, поставленная хореографом Леонидом Сычевым, отсылает к барочным танцам и выразительной сценической пластике той эпохи. Над пластическим языком постановки также работала Наталия Кайдановская, специалист по историческому танцу и балетмейстер. Благодаря ее участию язык жестов артистов выстроен в соответствии с барочной театральной традицией, где каждое движение имело точную эмоциональную нагрузку.

Нижегородское барокко уже успело стать локальным феноменом, известным на всю страну. Две блестящие prima donne Яна Дьякова и Диляра Идрисова и один великолепный primo uomo Сергей Годин, а также инструментальный ансамбль солистов оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина во главе с Игорем Бобовичем – поистине блестящий состав исполнителей мирового уровня.

Этот спектакль, в котором старинные барочные страсти ищут свое место в современном мире, позволит чуть лучше понять, как и где они по-прежнему живут с нами.

Реклама. ИНН 5262035539. Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С.Пушкина»

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
опера Пакгаузы Театр
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
