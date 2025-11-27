Создатели сериала "Ландыши" держат интригу с главным героем во втором сезоне

Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
 Первый сезон истории любви наследницы миллиардера Кати (Ника Здорик) и простого офицера Лехи (Сергей Городничий) стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца миллионов зрителей. С момента премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) в январе 2025-го «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+) набрал более 100 миллионов просмотров и удерживает статус одного из самых популярных российских сериалов года.

Во втором сезоне, который получил название «Ландыши. Вторая весна» (18+), главную героиню ждут непростые испытания: борьба за огромное наследство, распад музыкальной группы, но, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится герой Сергея Городничего в продолжении истории, пока остается загадкой. Создатели сериала представили тизер второго сезона, в котором интрига так и не раскрыта. Премьера продолжения состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink уже совсем скоро.

Юрий Сапронов, автор идеи, продюсер и сценарист:

«Мы действительно держим интригу до последнего. Наша героиня отчаянно ищет Лёху, и, кажется, вместе с ней его ищет и ждет вся страна. Где Лёха? Обещаем, сюжетные повороты удивят даже тех, кто думает, что все уже понял».

Тизер сериала «Ландыши. Вторая весна»:

Производством сериала «Ландыши. Вторая весна» занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером сериала выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Ника Здорик, актриса:

«После выхода первого сезона моя жизнь изменилась буквально за одну ночь. Уже 2 января мы с Сергеем Городничим и всей командой проснулись абсолютно новыми людьми — знаменитыми. Это невероятно. Неописуемо. Страшно. Приятно. Волнительно. Радостно. Но главное — наша история действительно откликнулась зрителям и стала для кого-то сильной поддержкой, для кого-то — ностальгией, а для кого-то — мечтой. Мечтой встретить своего Лёху и свою Катю. Мне до сих пор очень много пишут, и это невероятно важно для меня. Люди делятся эмоциями, ждут продолжения сериала, рассказывают личные истории — порой очень непростые. У некоторых похожая боль, как у моей героини. И я чувствую большую ответственность за то доверие, которое мне оказано. Это вдохновляет и обязывает одновременно».

Ирина Паутова, актриса (Света — антагонистка главной героини):

«Честно говоря, „Ландыши“ — первый проект, который посмотрело практически все мое окружение, примерно 98% всех моих знакомых. Так что точно появились новые темы для обсуждения. Конечно, этот сериал привлек огромное внимание и к проекту, и ко мне, и к тому, что происходит в моей жизни».

Музыка вновь станет полноценным героем истории — номера будут полноценной частью повествования, превращаясь в отдельные клипы-сказки. Для второго сезона создано десять оригинальных саундтреков, а всего в проекте прозвучит около 50 композиций. Зрители услышат как любимых артистов из первого сезона — Женю Трофимова, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA, — так и новые имена.

О сериале «Ландыши. Вторая весна» (18+)

Производство: «Всемирные русские студии», «НМГ Студия» при поддержке АНО «ИРИ», АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино»

Онлайн-кинотеатр: Wink

Режиссер: Илья Шпота

Режиссер второго юнита: Михаил Пипия

Авторы сценария: Рауф Кубаев, Василий Павлов, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Михаил Шишебаров

Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Маргарита Ермолаева

Художник по гриму: Кристина Битюцкая

Художник по костюмам: Татьяна Платонова

В ролях: Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Арина Савостьянова, Екатерина Эссен, Владислав Чербаев, Александр Гришин, Валерия Ланская, Анна Сафронова, Владимир Стержаков, Евгений Банифатов, Александр Карпиловский, Олеся Яппарова, Екатерина Семина, Дмитрий Блохин, Константин Новиков, Никита Суворов, Аруп Нанди, Михаил Астен, рэпер ST (Александр Степанов) и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru 

