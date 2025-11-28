Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Экономика

Конкурс по КРТ в Новинках не состоялся

28 ноября 2025 09:53 Экономика
Конкурс по КРТ на застройку 47 га в Новинках не состоялся

Фото: минград Нижегородской области

Электронный конкурс на заключение договора комплексного развития территории (КРТ) в районе поселка Новинки в Нижнем Новгороде признан несостоявшимся. Об этом сообщается на портале ГИС "Торги".

Единственная компания, подавшая заявку на участие — ООО "Специализированный застройщик "Новый парк" — не была допущена к торгам. Как указано в конкурсной документации, претендент не соответствовал требованиям, установленным Градостроительным кодексом РФ. В частности, компания или ее аффилированные структуры за последние пять должны иметь опыт строительства капитальных объектов в объеме не менее 10% от запланированного в рамках проекта.

Напомним, на торги был выставлен участок площадью около 47 гектаров. Здесь предполагается построить свыше 460 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Также инвестор должен будет за свой счет возвести два детских сада и школу. Общий объем вложений в проект оценивается более чем в 70 млрд рублей.

Этот участок стал вторым лотом в рамках программы комплексного развития территории Новинок. В 2024 году был заключен первый договор КРТ: петербургский девелопер GloraX приобрел участок площадью 60 гектаров рядом с Новинками. 

В целом в рамках развития территории Новинок планируется застроить 235 гектаров и ввести в эксплуатацию около 1,2 миллиона квадратных метров жилья. После завершения проекта здесь смогут проживать более 40 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что водоотведение в Новинках начнут строить до конца года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

КРТ Новинки торги
