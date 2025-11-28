Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2025 11:07Евгений Люлин призвал решить проблему "разливаек"
28 ноября 2025 10:50Т2 внедрила бесплатного голосового ассистента для защиты от спама и телефонного мошенничества
28 ноября 2025 10:15Филиал ПАО "Россети" усилил конструкции семи ключевых энерготранзитов в Нижегородской области
28 ноября 2025 10:07"Мышиную" лихорадку выявили в Арзамасском районе
28 ноября 2025 09:20Никитин и Королев договорились развивать проекты в туризме и культуре
28 ноября 2025 09:00Нижегородским рыбакам напомнили о запрете ловли рыбы в зимовальных ямах
28 ноября 2025 08:00Появились новые подробности о фуникулере возле нижегородского метромоста
28 ноября 2025 07:00Карантин по лейкозу скота введен еще в одном нижегородском поселке
27 ноября 2025 20:00Нижегородских бизнесменов приглашают к участию в акции "Елка желаний"
27 ноября 2025 19:46Центральные улицы Нижнего Новгорода продолжают приводить к единому стилю
Общество

Т2 внедрила бесплатного голосового ассистента для защиты от спама и телефонного мошенничества

28 ноября 2025 10:50 Общество
Т2 внедрила бесплатного голосового ассистента для защиты от спама и телефонного мошенничества

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил услугу «Голосовой ассистент», которая защищает клиентов от спама и фрода. Всем абонентам оператора в Нижегородской области она уже доступна бесплатно. До конца года T2 планирует активировать «Голосового ассистента» во всех регионах присутствия.

Голосовой ассистент – интеллектуальный сервис, который отвечает на звонки вместо пользователя. Решение упрощает взаимодействие с вызовами, особенно если абонент занят или не хочет отвечать на вызов с неизвестного номера. Сервис фильтрует нежелательные звонки, включая возможный спам, и отправляет текстовую расшифровку вместе с записью звонка в приложение Т2 либо в виде SMS или push-уведомления. Абонент может самостоятельно настроить дополнительные параметры голосового ассистента в разделе «Моя защита» в операторском приложении. Например, можно выбрать его голос – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Т2 предоставляет услугу всем новым и действующим клиентам Нижегородской области. Абоненту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис доступен автоматически. Так оператор повышает уровень цифровой гигиены и защищает своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества. 

Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком масштабе ранее не предлагались на рынке. Абоненты Т2 по всей стране смогут бесплатно пользоваться современным сервисом, который упростит их взаимодействие с входящими вызовами.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«Безопасность наших абонентов вышла на новый уровень – теперь она гарантирована каждому пользователю Т2 в формате комплексной защиты. “Голосовой ассистент” не требует дополнительных подключений и настроек, сервис работает автоматически и возьмет на себя весь входящий голосовой трафик – заблокирует подозрительные звонки, оставив в зоне внимания клиента только важные вызовы».

Фото: пресс-служба T2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т2
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных