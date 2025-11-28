Т2 внедрила бесплатного голосового ассистента для защиты от спама и телефонного мошенничества Общество

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил услугу «Голосовой ассистент», которая защищает клиентов от спама и фрода. Всем абонентам оператора в Нижегородской области она уже доступна бесплатно. До конца года T2 планирует активировать «Голосового ассистента» во всех регионах присутствия.

Голосовой ассистент – интеллектуальный сервис, который отвечает на звонки вместо пользователя. Решение упрощает взаимодействие с вызовами, особенно если абонент занят или не хочет отвечать на вызов с неизвестного номера. Сервис фильтрует нежелательные звонки, включая возможный спам, и отправляет текстовую расшифровку вместе с записью звонка в приложение Т2 либо в виде SMS или push-уведомления. Абонент может самостоятельно настроить дополнительные параметры голосового ассистента в разделе «Моя защита» в операторском приложении. Например, можно выбрать его голос – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Т2 предоставляет услугу всем новым и действующим клиентам Нижегородской области. Абоненту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис доступен автоматически. Так оператор повышает уровень цифровой гигиены и защищает своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества.

Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком масштабе ранее не предлагались на рынке. Абоненты Т2 по всей стране смогут бесплатно пользоваться современным сервисом, который упростит их взаимодействие с входящими вызовами.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«Безопасность наших абонентов вышла на новый уровень – теперь она гарантирована каждому пользователю Т2 в формате комплексной защиты. “Голосовой ассистент” не требует дополнительных подключений и настроек, сервис работает автоматически и возьмет на себя весь входящий голосовой трафик – заблокирует подозрительные звонки, оставив в зоне внимания клиента только важные вызовы».

Фото: пресс-служба T2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/