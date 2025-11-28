Химический квест при поддержке ЛУКОЙЛа

Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
26 ноября в Кстове прошёл очередной профориентационный квест «Химический марафон-2025», который по традиции для школьников организует ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

В марафоне по химии приняли участие старшеклассники семнадцати городских и сельских школ Кстовского района. Ребята должны были пройти десять этапов марафона, показав свои знания не только по химии, но и по другим научным направлениям, а также проявив креатив и смекалку.

По итогам состязаний победу в марафоне одержала команда, в которую вошли учащиеся средней школы №3 и школы поселка Ждановского. На втором месте – команда из лицея №7 и средней школы №8. Почётное третье место завоевали ученики гимназии №4 и школы поселка Селекция.

Кроме прохождения этапов марафона школьники смогли познакомиться с презентациями об Образовательном центре в городе Когалыме, Кстовском нефтяном техникуме им. Б.И. Корнилова и Центре профориентации ЦВР им. С.А. Криворотовой.

Такие мероприятия не только поддерживают у юных участников интерес к химии как к науке, но и готовят их к работе на промышленных предприятиях, которые заинтересованы в перспективных молодых кадрах.

