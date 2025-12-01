Праздник для автомобилистов: нижегородцы отметили День клиента на АЗС Teboil

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
01 декабря 2025 13:42 Общество
С 28 ноября по 1 декабря 2025 года на всех автозаправочных станциях Teboil в Нижегородской области прошёл «День клиента». Мероприятие объединило автолюбителей региона, подарив нижегородцам тёплую праздничную атмосферу и подарки – и доказало: заправка автомобиля может быть не просто повседневной необходимостью, а приятным событием, наполненным позитивными эмоциями и гостеприимством.

Главная площадка праздника расположилась на АЗС Teboil по адресу: ул. Долгополова, 84А.Станция встретила гостей праздничным оформлением, музыкальным сопровождением и по-настоящему тёплой атмосферой. 

На протяжении всего дня для посетителей была подготовлена насыщенная программа, включающая интерактивные конкурсы и розыгрыши призов, развлечения для детей, пока родители заправляются, среди которых — любимый с детства автомат «Хватай-ка» и игра в дартс с призами; ароматный кофе и свежую выпечку из Teboil Café, а также эксклюзивные лимитированные стикеры с символикой Нижнего Новгорода.

Праздничные активности проходили и на других станциях сети региона. Многие автомобилисты с удовольствием заезжали не только за качественным топливом, но и за хорошим настроением – фотографировались на фоне празднично украшенных АЗС, делились впечатлениями в соцсетях и увозили с собой подарки.

«Я, честно говоря, не ожидал такого размаха! Думал, заскочу заправиться, а тут такой праздник! Музыка, смех, розыгрыши – атмосфера потрясающая. На Teboil всегда приятно заезжать, но сегодня мне подарили по-настоящему особенное настроение», — поделился Семен, один из автолюбителей Нижнего Новгорода.

Особое место в сердцах нижегородцев заняло Teboil Café. Здесь, вдали от городской суеты, каждый мог насладиться моментом отдыха: попробовать ароматный кофе, приготовленный из отборных свежемолотых зерен, и нежнейшую выпечку, которая подается еще теплой. Кроме того, уютный интерьер и приветливый персонал Teboil Café превращают обычную остановку в приятный перерыв, позволяя зарядиться энергией и хорошим настроением перед продолжением пути.

При этом особое внимание в Teboil Café уделяется приготовлению кофе: здесь представлен фирменный бленд, созданный специально для АЗС Teboil и состоящий из арабики (90%) и робусты (10%), — ароматный, со сладкой кислинкой и нотками лесного ореха и тёмного шоколада. В зависимости от площади АЗС устанавливаются кофейные станции разного формата, а на некоторых из них напитки готовит бариста, предлагая не только эспрессо, американо и капучино, но также раф, макиато, мокка и другие варианты; при этом кофе можно приготовить как на обычном, так и на растительном молоке — кокосовом, ореховом или банановом.

В Teboil Café гости могут также насладиться свежей выпечкой и хот-догами. Так, например, постоянно расширяя меню своих кафе, сеть АЗС Teboil предложила клиентам две горячие новинки для быстрого и сытного перекуса в дороге.

Теперь гости Teboil Café могут насладиться популярным корн-догом — сочной сосиской в хрустящей кукурузной панировке, а также попробовать фирменный ролл-дог. Это гриль-дог с жареным луком и огурчиками, завёрнутый в тортилью, что делает его не только вкусным, но и удобным для перекуса на ходу. Благодаря тортилье блюдо получается легче и привлекательнее для тех, кто стремится к более сбалансированному питанию. Помимо разнообразия угощений, бренд уделяет внимание и другим аспектам заботы о клиентах. 

День клиента – это не только яркие эмоции, но и отличный повод напомнить о преимуществах, которые АЗС Teboil предлагает своим постоянным гостям. Особое внимание бренд уделяет программе лояльности, позволяющей накапливать баллы при каждой покупке топлива, товаров в магазине или в Teboil Café и использовать их для оплаты последующих покупок, получая ощутимую выгоду, либо направлять на добрые дела. 

Teboil гордится тем, что предоставляет клиентам возможность делать больше, чем просто экономить: накопленные баллы можно перевести в помощь поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» или на восстановление лесов в рамках проекта «Сохрани лес». Инициатива позволяет каждому клиенту Teboil сделать заправку автомобиля существенным вкладом в решение важных экологических и социальных задач.

Мероприятие ярко показало, что забота о клиентах и высокие стандарты сервиса для Teboil – не просто слова: бренд продолжает развиваться в Нижнем Новгороде, неизменно делая ставку на качественное топливо и гостеприимство.

Реклама ООО «Тебойл Рус», https://azs.teboil.ru/, erid: 2VtzqxdP65o

Фото: Пресс-служба Teboil

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Teboil АЗС Торговля
