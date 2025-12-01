Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Что делать, если вам оформили кредит без вашего ведома

01 декабря 2025 16:39

Erid: 2SDnjeDCdV9

Первое - не поддаваться панике. Эмоциональные решения в подобных ситуациях редко приводят к положительному результату. Современные судебные практики всё чаще защищают пострадавших от финансового обмана, но для этого нужно чётко следовать установленному порядку действий. Главное - начать с проверки фактов и документального оформления претензий.

Чтобы избавиться от мошеннического кредита, необходимо прежде всего подтвердить его существование. Для этого потребуется запросить полную кредитную историю - официальный документ, содержащий данные о всех оформленных договорах займа, платежах и просрочках. Информация хранится в бюро кредитных историй (БКИ), которых в России на 2024 год насчитывается шесть. Ни одна кредитная организация не обязана сообщать клиенту, в каком именно БКИ хранятся его данные, поэтому проверять нужно все.

Пошаговый алгоритм проверки кредитной истории

  • Авторизоваться на портале «Госуслуги» и найти услугу «Узнать своё БКИ» - она выдаст список всех бюро, где есть запись о пользователе.
  • Перейти по ссылкам на официальные сайты каждого из указанных БКИ.
  • Запросить отчёт - два раза в год это можно сделать бесплатно, при необходимости - платно.
  • Внимательно проанализировать каждый отчёт: суммы, даты, кредиторы, статусы договоров.

Обнаружение незнакомого займа - сигнал к немедленным действиям. Далее следует фиксировать факт мошенничества в правоохранительных органах.

Подача заявления в полицию - обязательный шаг

Даже если кажется, что дело безнадёжно, официальное обращение в МВД - основа будущей защиты. Срок рассмотрения - три рабочих дня. Заявление можно подать: - лично в любом отделении; - по телефону 112 - оперативная группа примет обращение или пригласит на личный приём; - онлайн через сайт МВД в разделе «Прием обращений». В тексте обязательно указать: место и время оформления кредита, когда и как узнали о нём, а также ходатайствовать об уголовном деле по статье 159 УК РФ. Документ должен содержать дату, подпись и подробное описание событий.

Обращение в кредитную организацию - ключевой этап

Получив талон-уведомление от полиции, стоит направиться в банк или МФО, где был оформлен спорный кредит. Важно вести переписку исключительно в письменной форме - устные жалобы не имеют юридической силы. Претензия должна быть составлена грамотно и содержать:

  • реквизиты сторон;
  • описание ситуации;
  • ссылку на полицейское уведомление;
  • требование аннулировать договор и исключить долг из кредитной истории.

Кредитор обязан ответить в течение 15 рабочих дней. Возможны два исхода: либо он признаёт факт мошенничества и аннулирует обязательства, либо отказывает - тогда остаётся только судебный путь.

Реклама. ООО «Национальный Центр Банкротства». ИНН 7725839318 bankrotstvo-476.ru

