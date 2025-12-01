На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025
Фото: ПАО "Ростелеком"

 В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals «Обнальщик» (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и «Нам покер» (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

В первый день зимы Wink.ru предлагает перенестись в выдуманную, но такую реальную вселенную братьев Стругацких. На платформе появился художественный фильм Алексея Германа «Трудно быть богом» (18+), снятый по одноименной повести. Картина шла к зрителю очень долго — режиссер задумал ее в 1964 году, однако приступил к работе спустя 30 с лишним лет. Производство фильма заняло 13 лет, но до своей смерти Алексей Герман не успел его завершить. Замысел режиссера воплотили его жена, соратница и сценарист Светлана Кармелита, и сын — кинорежиссер Алексей Герман-младший. Кинофильм вышел на экраны в 2013 году. Wink.ru, кстати, активно готовится к премьере первого сериала, основанного на культовом произведении Стругацких, в котором героев истории воплотят Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Александар Радойичич, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов и многие другие блестящие актеры.

Путешествие в прекрасную горную Северную Осетию предложат в декабре создатели документального проекта «Там, где наш дом» (12+). Алан Байсангуров и Валерий Датиев восстанавливают в высокогорье популяцию яков, истребленных в девяностые. Заур Тедеев — художник и фотограф, снимавший Квентина Тарантино и других звезд, но настоящую ценность для него представляют снимки из жизни горцев-отшельников. Актриса Лейла Теблоева, которая после трагической потери мужа на съемках фильма Сергея Бодрова-младшего открывает вместе с актером Артуром Хатаговым театр внутри своего дома. Над фильмом работала объединенная команда кинематографистов из Осетии, Сибири, Москвы, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Проект создан при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа, это уже третья часть — первые две были сняты в Республике Хакасия и Красноярском крае.

На морской берег перенесутся зрители фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» (12+) — это новая глава подростковой истории о дружбе и настоящем мужестве. Егор едет учиться в Нахимовское училище в Калининграде, где ему предстоит начать все с нуля: новые друзья, новые правила, новые испытания. Чтобы быстрее завоевать уважение и стать своим, парень выдает себя за брата знаменитых нахимовцев Логиновых и ловит волну популярности. Но вскоре ему выпадает настоящее испытание, опасное не только для него — Егор сталкивается с террористами.

И снова в Питер зовут герои комедийной мелодрамы «Походу любовь» (12+). Лиза впервые приезжает в Питер: она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Но неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом превращается в настоящее приключение.

В популярной у российских туристов Турции окажутся зрители сериала «Ветренный холм» (18+). Скромная и бедная семья Халиля работает на богатую семью Зейнеп. Однажды хозяева обвиняют отца Халиля в воровстве, и тот оказывается в тюрьме. Сын клянется отомстить семейству богачей, он много работает и в итоге становится уважаемым бизнесменом. После смерти родителей Халиль возвращается в город, который когда-то называл родным, и приступает к своему плану мести. Сильная духом Зейнеп вступает в борьбу, чтобы сохранить свою семью. Противоположности притягиваются — Между Халиль и Зейнеп зарождаются чувства...

Отправиться в Южную Корею помогут дорамы «Дорогой М» (18+) и «Переключи мир» (18+). Первый рассказывает о студентах университета Соён: им позарез нужно выяснить, кто скрывается под псевдонимом «М» в анонимной онлайн-группе. Второй сериал посвящен истории талантливого мошенника Са До Чан, мечтающего стать прокурором. Но что-то пошло не по плану и Са До Чан начинает борьбу с преступностью методами, которые не доступны официальному правосудию.

Из первого космического путешествия на землю возвращается женщина-астронавт Сэм Уокер. По сюжету американского триллера «Астронавт» (16+) вход капсулы в атмосферу идет не по плану: связь пропадает, тело Сэм покрывается синяками и ссадинами, спускаемый аппарат получает повреждения и приводняется посреди океана. Главную героиню спасают и помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь.

Ну а вернуться из далеких путешествий можно в такой близкий «Наш гараж» (16+). В 30-серийной комедии семеро друзей арендуют старый гараж, который становится их логовом. Здесь они влюбляются, ссорятся, открывают в себе музыкальные таланты и осознают, что взрослая жизнь не всегда идет так, как им видится. Однако у местного мажора свои планы на гараж. Чтобы защитить свою территорию и интересы, друзьям приходится призывать на помощь удачу, сообразительность и всю мощь современных технологий.

Для детей также в декабре найдутся путешествия и приключения. «Финник 2» (6+) — это продолжение приключений домового Финника и его друзей. Неожиданно Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только он сам, но и домовые во всем мире. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти домовых. Накануне Нового года в Wink.ru появится испано-португальский мультфильм «Пушистые каникулы» (6+). Девятилетняя Майя мечтает о невероятных приключениях. Однажды на каникулы родители решают отправить ее в летний лагерь, где она быстро находит нового друга — застенчивого мальчика Яна. Они случайно узнают, что амбициозный предприниматель Себастиан собирается вырубить лес и снести их лагерь, чтобы построить парковку. Друзья готовы пойти на все, чтобы эти планы не сбылись, и им на помощь приходят пушистые обитатели леса.

Отправиться в путешествие на ступе и не только позовет главная героиня киносказки «Яга на вашу голову» (6+). Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает, что она не такая, как все. Это «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь лишь Петя может помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком». 

 

