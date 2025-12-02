Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2025 08:47Авиарейс из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх отменили 2 декабря
02 декабря 2025 08:45Техсредства реабилитации получили более 30 тысяч нижегородцев
02 декабря 2025 08:30Четыре нижегородских автобусных маршрута изменились с 1 декабря
02 декабря 2025 08:25Жертвы модельного агентства в Нижнем Новгороде дошли до Генпрокуратуры
02 декабря 2025 08:20Мэрия изымает еще два МКД в центре Нижнего Новгорода
02 декабря 2025 07:51Молодым врачам разрешили отказаться от наставничества в Нижегородской области
01 декабря 2025 19:50Более 100 нижегородских бьюти-мастеров прошли обучение по профилактике ВИЧ
01 декабря 2025 17:38Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России: ждём неурожая?
01 декабря 2025 17:3326,5 кг зараженных фруктов выявили в нижегородском аэропорту
01 декабря 2025 17:04Проекты помощи уязвимым группам населения представили в Нижнем Новгороде
Общество

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх отменили 2 декабря

02 декабря 2025 08:47 Общество
Авиарейс из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх отменили 2 декабря

Пассажиры, планировавшие вылет в Египет из Нижнего Новгорода, не смогли отправиться в путь. Авиарейс в Шарм-эш-Шейх, запланированный на 2 декабря, был отменен.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта имени В.П. Чкалова, борт B-737 должен был вылететь в 02:50 и прибыть на египетский курорт в 07:50.

Причины отмены рейса не озвучиваются.

Ранее глава региона Глеб Никитин объяснил, почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд. 

Также НИА "Нижний Новгород" выяснило, что продолжаются переговоры по запуску прямых рейсов в ОАЭ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 10:49Густой туман в Москве вынудил самолет из Петербурга сесть в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 14:32Посольство России в Египте призвало туристов учитывать отмены авиарейсов
23 мая 2025 16:25В России предложили запретить продажу невозвратных билетов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных