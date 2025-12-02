Авиарейс из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх отменили 2 декабря

Пассажиры, планировавшие вылет в Египет из Нижнего Новгорода, не смогли отправиться в путь. Авиарейс в Шарм-эш-Шейх, запланированный на 2 декабря, был отменен.
Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта имени В.П. Чкалова, борт B-737 должен был вылететь в 02:50 и прибыть на египетский курорт в 07:50.
Причины отмены рейса не озвучиваются.
Ранее глава региона Глеб Никитин объяснил, почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд.
Также НИА "Нижний Новгород" выяснило, что продолжаются переговоры по запуску прямых рейсов в ОАЭ.
