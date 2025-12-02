Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Билайн повысил надежность домашнего интернета и цифрового ТВ

02 декабря 2025 13:28
Билайн повысил надежность домашнего интернета и цифрового ТВ

Фото: freepik.com

Оператор подвел предварительные итоги модернизации сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) за 2025 год. Провайдер повысил надежность сервиса, установив почти 8000 единиц современного оборудования на сетевых узлах связи. Благодаря этому пользователи Билайна могут смотреть онлайн-фильмы, вести стримы, играть в онлайн-игры на ПК и участвовать в видеоконференциях на уверенной скорости.

Проведенные работы повысили качество сервисов домашнего интернета и цифрового ТВ для 650 тысяч пользователей, минимизировав зависания видео, прерывания сессий и стабилизировав скорость загрузки.

Кроме того, команда Билайна модернизировала топологию сети. Эксперты оптимизировали способ расположения и соединения компонентов. Выполненные работы повысили отказоустойчивость сети, уменьшив влияние техногенных и природных факторов на ее работоспособность для 125 тысяч клиентов.

В ближайшее время будут установлены источники бесперебойного питания почти в 2400 домах, подключенных к сети ШПД. Это обеспечит стабильную работу оборудования в случае отключения электричества. Улучшение почувствуют 150 тысяч пользователей.

В планах оператора провести резервирование оптоволоконных линий на крупных узлах связи ШПД в 14 областях страны. Реализация этого проекта значительно уменьшит влияние аварий – в случае обрыва линии пользователи не потеряют доступ к сервису.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636


 

