Завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Балета" и "Психа"

03 декабря 2025
Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии «Гордость» (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии». Режиссер проекта — Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполняют Алана Чочиева и Алексей Онежен, а также Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие.

По сюжету Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Отец требует от девушки вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, не подозревая о последствиях...

Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала, основатель «Студии Видеопрокат»:

«”Гордость” — история про любовь с кучей приключений, которые могут внезапно свалиться на твою голову благодаря этому чувству. Этот проект будет интересен зрителям, потому что он невероятно добрый, теплый и очень светлый, как и сама Осетия, где нам повезло снимать».

Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик сериала:

«Во многом эту историю можно назвать личной, потому что мне любопытно порассуждать на тему того, как национальные культуры сталкиваются с современностью. И, конечно же, всегда интересно разобраться в том, как отношения с родителями сегодня повлияют на твою жизнь дальше и как в этом во всем не потерять самого себя, свои интересы и цели, а самое главное, настоящие чувства и мечты».

О сериале «Гордость» (16+)

Производство: «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии» для онлайн-кинотеатра Wink

Режиссер-постановщик: Сергей Арутюнян

Авторы сценария: Катя Сергеева, Дарья Беседина

Оператор-постановщик: Егор Кочубей

Генеральный продюсер: Сергей Бондарчук

Креативный продюсер: Ольга Митина

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативный продюсер «НМГ Студии»: Артем Захарьян

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативный продюсер Wink: Ксения Савельева

Художник-постановщик: Марта Эркенова

Художник по гриму: Татьяна Стратиевская

Художник по костюмам: Анастасия Токарева

Художник по реквизиту: Анна Пучкова

В ролях: Алана Чочиева, Алексей Онежен, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Александр Робак, Любовь Толкалина, Данил Григорьев, Казбек Губиев, Скиф Бестаев, Хетаг Гасиев, Полина Тотоева, Анна Фарниева.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

